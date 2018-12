Das DIW korrigiert seine Prognose nur leicht nach unten. Insgesamt stehe die deutsche Wirtschaft weiter gut da. Der Optimismus steht allerdings unter entscheidenden Vorbehalten.

Schocken wird die Diagnose des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) niemanden mehr: Der erste Satz der Pressemitteilung - "Die Zeiten der Hochkonjunktur in Deutschland sind vorbei" - dürfte längst ökonomisches Allgemeingut sein. Die Konjunkturforscher des ältesten deutschen Wirtschaftsforschungsinstituts sprechen in ihrem Ausblick bis 2020 aber nicht von heraufziehenden Krisen, sondern davon, dass sich die "Wachstumsdynamik" nun "normalisiert".

Die deutsche Wirtschaft werde "in diesem und in den kommenden beiden Jahren … weiter spürbar wachsen", allerdings in diesem Jahr um ganze 0,3 Prozentpunkte weniger als noch im Herbst prognostiziert, nämlich um 1,5 Prozent, und im kommenden Jahr um 1,6 Prozent (0,1 Prozentpunkte weniger als im Herbst prognostiziert).

"Obwohl das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal dieses Jahres sogar erstmals seit langer Zeit gesunken war, ist die Gefahr einer Rezession gering", sagt DIW-Konjunkturchef Claus Michelsen. "Denn der Rückschlag im Sommer hatte seine Ursache vor allem in der Automobilindustrie." Wegen Problemen bei der Zertifizierung nach den neuen Abgas- und Verbrauchsnormen der EU konnten die Hersteller nicht so viele Autos wie gedacht absetzen und drosselten daraufhin ihre Produktion. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...