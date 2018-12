München (ots) - Die Münchener Unternehmensberatung Emporias Management Consulting zählt laut einer aktuellen Erhebung von Focus Business zu den Top-Arbeitgebern des Mittelstands 2019. Für das Ranking analysierte das Wirtschaftsmagazin in Kooperation mit kununu alle 750.000 auf der Arbeitgeber-Bewertungsplattform verzeichneten Unternehmensprofile. Daraus wurden mittelständische Unternehmen mit elf bis maximal 500 Mitarbeitern und Standort Deutschland herausgefiltert, für die in ausreichender Anzahl und Aktualität Mitarbeiterbewertungen vorlagen. Ausgezeichnet mit dem Siegel "Top-Arbeitgeber des Mittelstands 2019" wurden nur Unternehmen, die von Mitarbeitern im Durchschnitt mit mindestens 3,5 von fünf Sternen bewertet wurden. Emporias wird auf kununu.com aktuell mit fast vier Sternen bewertet (3,97). Über zwei Drittel der Bewertungen sind "sehr gut".



Spannende Projekte und vernünftige Work-Life-Balance



"Nur mit zufriedenen Mitarbeitern können wir für unsere anspruchsvollen Kunden aus Bankwelt und Industrie die für Emporias typische hohe Ergebnisqualität sicherstellen", sagt Oliver Ohlen, Geschäftsführer bei Emporias. "Wir legen Wert darauf, dass unsere Berater ab dem ersten Tag ihre Stärken in spannenden, herausfordernden Projekten unter Beweis stellen dürfen, individuell nach ihren Möglichkeiten und Wünschen gefördert werden - und nach Feierabend noch genug Energie und Zeit für Privates haben."



Emporias ist auf die Beratungsthemen Lean Management, Effizienzsteigerung und Prozessoptimierung spezialisiert. Im Bereich "Lean Finance" unterstützt die Managementberatung Banken beispielsweise bei der Einführung von Steuerungsmodellen mit Fokus auf Produktivität, oder auch bei der Implementierung eines Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP) zur laufenden Effizienzsteigerung. Der Bereich "Supply Chain" beschäftigt sich unter anderem mit der vollständigen Kostentransparenz in der Beschaffung sowie mit Lieferantenintegration.



Verstärkung im Consulting



Aufgrund der hohen Kundennachfrage und der positiven Unternehmensentwicklung sucht Emporias motivierte Consultants (m/w) und Senior Consultants (m/w) zur Verstärkung seines Beratungsteams. Interessierte und motivierte Berufseinsteiger, Juniorberater und Seniorberater finden weitere Informationen und Kontaktdaten im Emporias-Karrierebereich: https://www.emporias.de/karriere/stellen/.



Über Emporias:



EMPORIAS ist eine international tätige Prozess- und Organisationsberatung für Supply Chain Management, Logistik und Einkauf mit Sitz in München. Seit über 15 Jahren entwickelt das Beratungsunternehmen für marktführende Mittelständler und Großkonzerne maßgeschneiderte Lösungen mit messbarem Output - weltweit, 'hands-on', umsetzungsstark.



Mehr Informationen unter: www.emporias.de.



