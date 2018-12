Here we go again! Gefühlt berichte ich an dieser Stelle fast täglich über geplante oder realisierte Börsengänge, allerdings gibt es im Moment auch viel zu berichten so auch heute: In der Nacht auf Mittwoch hat der chinesische Musik-Streamingdienst Tencent Music den Schritt an den New Yorker Stock Exchange gewagt und insgesamt rund 1,1 Milliarden Dollar eingesammelt. Mit einem...

Den vollständigen Artikel lesen ...