- Einfacher, besser und jetzt noch schärfer: Mit Sky Q genießen Sky Kunden viele der exklusiven TV-Premieren von Sky Cinema rund um Weihnachten auch in Ultra HD - Hits wie "Avengers: Infinity War", "Tomb Raider", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", "Maze Runner - Die Auserwählten in der Todeszone" und "Fack Ju Göhte 3" erstmals im deutschen Fernsehen - Zu Weihnachten bietet Sky Q rund 80 Filme in UHD Qualität, von Klassikern wie "Taxi Driver" über die "Men In Black"-Reihe und Christopher Nolans "The Dark Knight"-Trilogie bis zu neuesten Hits wie "Wonder Woman", "Greatest Showman" und "Tomb Raider" - Sky Q bietet ein völlig neuartiges, personalisiertes und integriertes Fernseherlebnis: Lineare Sender, On Demand, Ultra HD, Restart-Funktion, Continue Watching, Autoplay, Mediatheken und viele weitere innovative Features - auf bis zu fünf Geräten gleichzeitig



Unterföhring, 12. Dezember 2018 - Wer die größten Kinoblockbuster als Erster im Fernsehen genießen will, kommt auch dieses Weihnachten nicht an Sky vorbei. Mit "Avengers: Infinity War" startet am 25. Dezember der bislang erfolgreichste Kinofilm des Jahres exklusiv in Deutschland auf Sky Cinema. Am 1. Januar folgt dann auch der erfolgreichste Kinofilm des vergangenen Jahres: Bora Dagtekins Comedy-Hit "Fack Ju Göhte 3" mit Elyas M'Barek. Außerdem startet am 23. Dezember der Oscar-Gewinner "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", sowie am 26. Dezember "Tomb Raider" mit der neuen Lara Croft auf Sky Cinema. "Maze Runner - Die Auserwählten in der Todeszone" feiert am 30. Dezember auf Sky Cinema seine TV-Premiere. Viele der Hits bietet Sky Q auch in Ultra HD.



Auf dem Pop-up-Channel "Sky Cinema Best Of 2018 HD" gibt es von 21. Dezember bis 6. Januar viele weitere Mega-Erfolge der vergangenen Kinomonate exklusiv bei Sky - rund um die Uhr auf einem eigenen Sender! "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust", "Black Panther", "Star Wars: Die letzten Jedi", "Es", "Fast & Furious 8", "Pirates of the Caribbean - Salazars Rache", "Jumanji: Willkommen im Dschungel" und "Thor: Tag der Entscheidung" sind nur einige der zahlreichen Höhepunkte.



Mit Sky Q kann man alle Filme sowohl auf den linearen Sendern von Sky Cinema sehen, als auch über On Demand jederzeit abrufen. Die Nutzung ist auf bis zu fünf Geräten gleichzeitig möglich. Etwa über den Sky Q Receiver, die Sky Q App auf Apple TV und Samsung Smart-TVs oder über mobile Devices wie Smartphone und Tablet. Allen Filmfans bietet Sky Q zahlreiche innovative Features: Mit Continue Watching kann man im Wohnzimmer mit dem Film beginnen und im Schlafzimmer nahtlos auf dem Zweit-TV oder dem Tablet weiterschauen. Dank Restart können Filme, die begonnen haben, ganz bequem von vorne gestartet werden. Und mit der Sky Q Sprachsteuerung kann man ganz einfach pausieren oder fortsetzen. Oder man sucht sich alle Filme seines Lieblingsstars - absolut schnell und komfortabel.



Mehr brandaktuelle Filme in bester Ultra HD Qualität gibt es nirgends: Über Sky Q können Filmfans bei Sky neueste Hits wie "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust", "Kingsman: The Golden Circle", "Wonder Woman", "Mord im Orient Express", "Kong: Skull Island", "Life", "Spider-Man: Homecoming", "Die Verlegerin" oder "Dunkirk" vor allen anderen in UHD genießen. An Weihnachten kommen etwa "Tomb Raider" und der neue "Maze Runner"-Hit hinzu. Aber nicht nur das. Auch Klassiker wie Christopher Nolans komplette "The Dark Knight"-Trilogie, Will Smith in seinen drei "Men in Black"-Hits und Robert De Niros Meisterauftritt in "Taxi Driver" gibt es über Weihnachten in UHD. Plus viele weitere Filmhits und ganze Serienstaffeln wie "Das Boot", "Patrick Melrose", "The Young Pope" und "Riviera".



Dr. Malte Probst, SVP Film & Entertainment Portfolio Sky Deutschland: "Sky bleibt weiter die Nummer 1 für alle Filmfans in Deutschland. Denn auch zum Jahresende zeigt Sky Cinema die größten Blockbuster als exklusive TV-Premieren. Mein persönliches Highlight ist der zweifache Oscar-Gewinner 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'. Dank Sky Q kann ich den Hit in überragender Ultra HD Qualität genießen. Weihnachten kann kommen!"



Das neue Sky



Das neue Sky stellt mit Sky Q und dem neuen Sky Ticket konsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur, die Einführung eines Kundenbindungsprogramms, neue innovative Partnerschaften sowie exklusiven Content für Sky Kunden.



Die neuen Features: Restart, Autoplay, Mediatheken, Multiscreen & Sky Q App



Sky Q glänzt mit vielen innovativen Funktionalitäten: Für Bingewatching-Fans sind ganze Serienstaffeln mit Autoplay On Demand und automatisch aufeinanderfolgend abspielbar. Sky Q verbindet das hochkarätige Sky Programm außerdem optimal mit den Streaming-Services Sky Go und Sky Kids sowie den Free TV Sendern. Die App von Netflix ist integriert und kann über das Paket Entertainment Plus gebucht werden. Die Mediatheken von ARD und ZDF und weitere Smart-TV-Apps sind direkt über Sky Q abrufbar.



Über Sky Deutschland:



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni 2018).



