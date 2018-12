München (ots) - Mit Charme und Lässigkeit wollen Moderator Florian Weiss und Schauspieler Wayne in der elften Ausgabe von "Dingsda" am Ratepult punkten. Doch kommen die langjährigen Freunde und Tauch-Buddies gegen die Schlagfertigkeit und den Humor von Collien Ulmen-Fernandes und Janine Kunze an? Die beiden Mütter kennen die Herausforderung bei der Kommunikation mit dem Nachwuchs: "Manchmal ist es mit Kindern doch genau umgekehrt. Da fragen sich die Kinder, was ihre Mütter ihnen eigentlich sagen wollen", so Collien Ulmen-Fernandes. "Wir dürfen uns gar nicht immer verstehen, das wäre doch sehr langweilig", pflichtet Janine Kunze bei. Der frischgebackene Vater Wayne Carpendale verständigt sich momentan eher mit Berührungen und Blicken mit seinem kleinen Sohn, freut sich aber schon, wenn der ihn vollquatscht. Warum er vorher mit Florian Weiss unbedingt den New-York-Marathon bestreiten will und wieso Collien Ulmen-Fernandes als Kind im Supermarkt arbeiten wollte, verraten sie am Freitag, 14. Dezember, um 18:50 Uhr im Ersten bei "Dingsda".



"Dingsda" bietet eine Mischung aus Spiel, Unterhaltung und Promi-Talk. Jeweils zwei prominent besetzte Teams treten gegeneinander an und müssen über mehrere Runden Begriffe erraten, die in Einspielfilmen von Kindern erklärt werden. Highlight des Quiz' sind die "Dingsda"-Kinder im Alter von vier bis acht Jahren, die die verschiedensten Begriffe mit ihren Worten umschreiben - nicht immer für jeden verständlich, aber stets originell und urkomisch. Das Prominententeam, das am Ende der Show die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt und spendet den Gewinn für einen wohltätigen Zweck. Moderatorin Mareile Höppner ist begeistert von dem Konzept: "Die Stars von "Dingsda" sind natürlich die Kinder. Ich freue mich sehr, diesen Klassiker der Fernsehgeschichte in einer tollen zeitgemäßen Form zu präsentieren. "Dingsda" ist eine wunderbare Mischung aus witzigen Einspielern, Nervenkitzel am Ratepult und Talks mit prominenten Gästen über ihre ganz persönlichen Kindheitserinnerungen."



"Dingsda" mit Mareile Höppner immer freitags um 18:50 Uhr im Ersten. Im Internet: www.DasErste.de/dingsda



