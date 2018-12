Die Wall Street dürfte am Mittwoch fester starten. Positive Signale rund um den Handelsstreit zwischen den USA und China hellen die Stimmung an den Aktienmärkten auf. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich 0,7 Prozent zu. Bereits im Handel in Asien zeigten die Kurstafeln vor allem Pluszeichen.

Zum einen wurde die in Kanada festgenommene Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou gegen Kaution und strikte Auflagen freigelassen. Zum anderen hat US-Präsident Donald Trump per Tweet Fortschritte in den Gesprächen mit China gelobt und bevorstehende wichtige Mitteilungen signalisiert. Für Autoimporte aus den USA nach China werden offenbar künftig nur noch Zölle von 15 Prozent fällig, nachdem es bislang noch 40 Prozent sind. Eine entsprechende Ankündigung habe ein hoher mit den Handelsfragen befasster Funktionär den Amerikanern gegenüber gemacht, sagte ein Informant. Auch der Kauf von landwirtschaftlichen Produkten wie Sojabohnen soll von Peking deutlich ausgeweitet werden.

Für Störfeuer sorgen könnte hingegen das bevorstehende Misstrauensvotum gegen die britische Premierministerin Theresa May. Die Abstimmung ist für den Abend zwischen 19.00 und 21.00 Uhr MEZ angesetzt.

Konjunkturseitig steht die Veröffentlichung der Verbraucherpreise für November im Blick, umso mehr als zuletzt zumindest leichte Zweifel aufkamen, ob die US-Notenbank in der kommenden Woche zum vierten Mal im laufenden Jahr die Zinsen erhöhen wird. Ökonomen erwarten ein unverändertes Preisniveau gegenüber dem Vormonat. Im Oktober waren die Preise um 0,3 Prozent gestiegen. In der Kernrate wird mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet.

Unter den Einzelwerten legt der Aktienkurs des Social-Media-Riesen Facebook ungeachtet der Bombendrohung gegen die Konzern-Zentrale vorbörslich um 1,1 Prozent zu. Die Hauptniederlassung im kalifornischen Menlo Park musste Dienstagnacht teilweise evakuiert werden. Die Mitarbeiter seien in Sicherheit, sagte ein Facebook-Sprecher.

Dave & Buster's Entertainment verlieren vorbörslich 14,8 Prozent. Das Restaurant- und Unterhaltungsunternehmen hat zwar Zahlen für das dritte Geschäftsquartal über den Markterwartungen vorgelegt und den Jahresausblick erhöht, die Umsätze auf vergleichbarer Basis enttäuschte jedoch.

Für Pivotal Software geht es um 6,2 Prozent aufwärts, nachdem das Cloud-Unternehmen einen niedrigeren Verlust für das dritte Quartal ausgewiesen hat als erwartet. Auch die Umsatzzahlen übertrafen die Erwartungen.

December 12, 2018

