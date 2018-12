Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Beim Bau neuer Stromleitungen will die Bundesregierung Bauern und Waldbesitzer künftig mit mehr Geld entschädigen. Das kündigte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nach der Verabschiedung eines Beschleunigungsgesetzes für den Netzausbau durch das Bundeskabinett an. "Wir haben uns darauf verständigt, dass wir die Entschädigung maßvoll anheben", sagte Altmaier in Berlin.

Demnach sollen die Entschädigungen um 25 bis 35 Prozent steigen, die die Grundstückseigentümer bekommen, wenn sie Land für den Bau von Masten oder Konverterstationen abgeben müssen. Je schneller sie sich mit den Netzbetreibern einigen, desto mehr Geld sollen sie erhalten.

Land- und Forstwirte hatten jährlich wiederkehrende Entschädigungen verlangt, konnten sich aber damit nicht durchsetzen. Die höheren Ausgleichszahlungen werden nach den Planungen des Ministeriums für Mehrkosten von 100 Millionen Euro sorgen, die sich über mehrere Jahre strecken. Die Kompensationen für den Leitungsbau werden nicht vom Bundeshaushalt getragen, sondern von beinahe allen Stromkunden über eine Umlage. Mit dem Gesetz werden die Bauern außerdem keine Ausgleichsflächen mehr abgeben müssen, wenn Stromleitungen gebaut werden.

Das Beschleunigungsgesetz vereinfacht außerdem die bürokratischen Verfahren für die Planung der Leitungen. Doppelverfahren sollen künftig vermieden werden. Die Bagger werden nach dem Willen der Bundesregierung schon rollen dürfen, bevor die Behörden die letzten Meter freigegeben haben. Die Netzbetreiber sollen außerdem Leerrohre verlegen, um künftige Erweiterungen leicht stemmen zu können. "Es ist ein wichtiger Meilenstein für das bessere Gelingen der Energiewende", sagte Altmaier. Bis Ostern soll das Gesetz den Bundestag passiert haben.

Der Ausbau des Stromnetzes liegt in Deutschland um Jahre hinter den Zielen und ist damit ein Hemmschuh für die Energiewende. Weil die Netze den Windstrom aus dem Norden nicht immer nach Süden zur Industrie transportieren können, müssen Windräder abgeschaltet und deren Betreiber für den Ausfall entschädigt werden. Die Kosten dafür summieren sich auf über 1 Milliarde Euro im Jahr.

December 12, 2018

