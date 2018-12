Hamburg (ots) - TV-Star Erol Sander, 50, verbringt das Fest der Liebe dieses Jahr ohne Partnerin. "Eine Frau hat in meinem Herzen gerade keinen Platz", sagte er GALA (Heft 51/2018, ab morgen im Handel). "Mir werden zwar einige Affären nachgesagt, aber diese Behauptungen sind frei erfunden." Er freue sich nun auf die Weihnachtsferien: "Da gehe ich mit meinen Kindern zum Skifahren nach Österreich." Nach der Trennung von Ehefrau Caroline, 44, wohnt er wieder in der einstigen Münchner Familienwohnung. "Die Scheidung läuft", so Sander.



