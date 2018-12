Baden-Baden (ots) -



Das Kulturradio SWR2 produziert in Koproduktion mit dem Deutschlandfunk Thomas Pynchons bedeutendstes Werk "Die Enden der Parabel" ("Gravity's Rainbow") als Hörspiel. Es ist die erste vollständige Bearbeitung eines Werks des amerikanischen Schriftstellers im deutschsprachigen Raum. Mit einer Länge von rund 15 Stunden handelt es sich zugleich um die größte Hörspielproduktion des SWR in den kommenden zwei Jahren. In der Inszenierung von Klaus Buhlert sprechen u. a. Bibiana Beglau, Felix Goeser, Franz Pätzold, Corinna Harfouch, Wolfram Koch, Jens Harzer und Manfred Zapatka. Klaus Buhlert übernimmt in dieser Produktion auch Bearbeitung und Musik. Die Dramaturgie liegt bei Manfred Hess (SWR2), beim Deutschlandfunk wird die Produktion durch Sabine Küchler betreut.



Aufnahmen in Berlin und Stuttgart



Die Aufnahmen in Berlin und Stuttgart haben im Dezember 2018 begonnen, die Produktionszeit geht bis Anfang 2020. Die Hörspielbearbeitung wird von SWR2 2020 in einem Schwerpunkt "75 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges" gesendet. Parallel zur Ausstrahlung erscheint das Hörspiel als CD-Edition bei Hörbuch Hamburg.



Hörspielbearbeitung eines Meisterwerks der Postmoderne Thomas Pynchon ist der geheimnisvollste und legendenumwobenste Gegenwartsautor. Konsequent meidet er jegliche Öffentlichkeit. "Die Enden der Parabel" erschien 1973 in den USA und 1981 in der deutschen Übersetzung von Elfriede Jelinek und Thomas Piltz. Pynchons Werk gilt als radikalster und zugleich bedeutendster Roman der Postmoderne und Pop-Literatur. Die Handlung spielt 1944/45 in London und im vom Krieg zerstörten Deutschland. Im Zentrum des Romans steht die Jagd nach dem Geheimnis der V2-Rakete, der Vergeltungswaffe der Nazis, und die Auflösung menschlicher Identität durch die unkontrollierten Wissenschaften.



