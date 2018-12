BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Großbritanniens Regierung und Parlament aufgefordert, im Brexit-Chaos zu Klarheit zu kommen. Das sei Voraussetzung, um die Wirtschaft in Europa und dem Vereinigten Königreich vor negativen Auswirkungen zu schützen. "Dazu ist wichtig, dass sich Großbritannien klar wird, was der Wunsch der Regierung und des Parlamentes tatsächlich ist", sagte der CDU-Politiker in Berlin.

Die britische Premierministerin Theresa May wird sich am Abend einem aus den eigenen Reihen initiierten Misstrauensvotum stellen. Von sich aus Zurücktreten will die Regierungschefin nicht. Der von ihr ausgehandelte Austrittsvertrag hat derzeit keine Chance auf eine Zustimmung des Unterhauses. Eine Abstimmung darüber musste sie daher verschieben. Eine eilig anberaumte Reise nach Den Haag, Berlin und Brüssel brachte keine Zugeständnisse der Europäer. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt eine Änderung des Brexit-Abkommens ab.

