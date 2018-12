Dr. Bruno Lindl, ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG, war seit April 2008 Vorstandsmitglied des Fachverbandes Allgemeine Lufttechnik im VDMA. Nach rund zehn Jahren wurde er, im Rahmen der diesjährigen Vorstandssitzung in Frankfurt, in den Ruhestand verabschiedet.

Neben seiner Tätigkeit im Vorstand des Fachverbandes, stand Lindl dem Industrielenkungskreis des VDMA-Forum Energie mit seiner Expertise zur Verfügung. Ebenfalls war er Vorstandsmitglied der VDMA-geführten Forschungsvereinigung Luft- und Trocknungstechnik.

Dr. Thomas Schräder, Geschäftsführer des Fachverbandes Allgemeine Lufttechnik, dankte Lindl für seinen vorbildlichen Einsatz. "Über seine Tätigkeit im Vorstand hinaus, hat Dr. Lindl weitere wichtige Funktionen im VDMA übernommen", sagte Schräder. "Als gelernter Physiker und Technik-Geschäftsführer eines weltweit agierenden Unternehmens ...

