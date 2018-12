Heute Vormittag sieht der ATX etwas beruhigt aus und wieder über 2900 Punkten: Wenn ich mir unseren Robot BSNgine nach dem gestrigen Handelstag ansehe, so gibt es heute ev. schon eine Entscheidung für 2018. BSNgine: "Der ATX gewann am Dienstag 1,2% auf 2875,96 Punkte. Year-to-date liegt der ATX nun 15,91% im Minus. Es gab bisher 123 Gewinntage und 114 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 22,03%, vom Low ist man 1,2% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2018 ist der Mittwoch mit 0,15%, der schwächste ist der Montag mit -0,16%." Fazit: Bringt der ATX den heutigen Tag im Plus heim, so hat es 2018 definitiv mehr Plustage als Minustage gegeben, der Vorsprung wäre bis Jahresende nicht mehr aufzuholen. Im wikifolio haben wir in den vergangenen Tagen wie berichtet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...