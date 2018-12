Tory Burch, LLC, gab heute bekannt, Pierre-Yves Roussel zum Chief Executive Officer ernannt zu haben, ab Anfang 2019. Als langjährige Führungskraft bei LVMH wird Herr Roussel von der New Yorker Zentrale von Tory Burch aus tätig sein. Er wird dem Vorstand des Unternehmens beitreten und diesem berichten. Zusammen mit Frau Burch wird er die globale Strategie des Unternehmens mit Schwerpunkt auf dem operativen Geschäft leiten und umsetzen.

"Es gibt nur sehr wenige Führungskräfte in der Branche, die sowohl über eine wirtschaftliche Erfolgsbilanz als auch eine tiefe Bewunderung für den kreativen Prozess verfügen. Ich schätze, was er bei LVMH aufgebaut hat sowie die Art und Weise, wie er über Geschäft, Luxus und die Modebranche als Ganzes denkt. Er teilt auch meinen Glauben an die Bedeutung eines kulturgeleiteten Unternehmens. Wir haben ein starkes Managementteam und Pierre-Yves passt hervorragend zu uns, da wir uns weiterhin auf langfristiges Wachstum und globale Expansion konzentrieren", sagte Tory Burch, die derzeit Chief Executive Officer ist und die Position des Executive Chairman und Chief Creative Officer übernehmen wird.

"Ich freue mich sehr, die Möglichkeit zu haben, einer legendären Lifestyle-Marke mit einzigartiger und authentischer Identität beizutreten. Unter der Führung von Tory hat das Unternehmen beispiellose Erfolge erzielt und ist für ein langfristiges globales Wachstum gut aufgestellt", sagte Pierre-Yves Roussel. "Vom ersten Tag an hatte die Investition in Kreativität und Innovation für das Unternehmen stets strategische Priorität. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Tory und ihrem Team, um auf diesen Investitionen aufzubauen und die Geschäftsstrategie umzusetzen."

Herr Roussel war in den letzten 15 Jahren Vorsitzender und CEO der LVMH Fashion Group und Mitglied des LVMH Executive Committee. Während seiner Zeit bei LVMH leitete Herr Roussel erfolgreich die Neupositionierung und globale Entwicklung des Modemarken-Portfolios der Gruppe, zu der unter anderem Celine, Givenchy, Loewe und Pucci gehören. Herr Roussel begann seine Karriere als Finanzanalyst bei HSBC und Morgan Stanley, gefolgt von 14 Jahren bei McKinsey Company als Senior Partner, verantwortlich für die Bereiche Luxus, Einzelhandel und Konsumgüter.

"Tory Burch ist eine visionäre Führungsperson, die ihrer Mission treu bleibt, ihren Kunden zuhört und genau weiß, wohin sie die Marke führen will", sagte Byron Trott, Gründer, Vorsitzender und CEO von BDT Company und Mitglied des Vorstands von Tory Burch, LLC. "BDT Company bleibt engagiert und zuversichtlich für das weitere globale Wachstum dieser legendären Lifestyle-Marke. Pierre-Yves Roussel wird eine hervorragende Ergänzung für das starke und talentierte Managementteam sein."

Tory Burch ist eine amerikanische Lifestyle-Marke, die Menschen auf der ganzen Welt inspiriert, in vollen Zügen mit Charakter, Schönheit und Selbstbewusstsein zu leben. Die im Februar 2004 erschienene Kollektion verkörpert den persönlichen Stil und die Ästhetik ihrer Vorsitzenden und Chief Creative Officer Tory Burch. Sie umfasst Konfektionsware, Schuhe, Handtaschen, Accessoires, Uhren, Heimartikel und Düfte. Es gibt mehr als 250 Tory Burch-Boutiquen in Nordamerika, Europa, dem Mittleren Osten, Lateinamerika, Asien und Australien. Die Kollektion ist in über 3.000 Kaufhäusern und Fachgeschäften weltweit und auf toryburch.com erhältlich. Das Engagement der Marke, Frauen zu unterstützen, furchtlos ihren Träumen zu folgen, spiegelt sich in der Arbeit der Tory Burch Foundation wider, die Ermächtigung und Unternehmertum von Frauen in den Vereinigten Staaten fördert.

