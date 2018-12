Silkeborg (www.aktiencheck.de) - Ein Volatilitätsindex ist ein Indikator für schwankende Kurse, so die Analysten von Jyske Capital. Er messe die implizite Volatilität eines Börsenindex, also dessen erwartete Schwankungsbreite innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Der Volatilitätsindex der deutschen Börse heiße VDAX-NEW und gebe in Prozentpunkten an, welche Volatilität in den kommenden 30 Tagen für den DAX zu erwarten sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...