Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für ABB von 26 auf 23 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst William Mackie reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebita) 2019. Dass der japanische Hitachi-Konzern laut Presseberichten kurz vor dem Kauf der Stromnetzsparte von ABB steht, findet in der Studie noch keine Berücksichtigung. Der Analyst sah einen solchen Schritt aber bereits als Kurstreiber für die kommenden Monate./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2018-12-12/13:35

ISIN: CH0012221716