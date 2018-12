Übergeordnet besteht noch immer ein intakter Aufwärtstrend seit dem Jahr 2002, von wo aus die Fresenius-Aktie von 2,40 Euro auf ein Verlaufshoch von 80,07 Euro zulegen konnte. Bis Mitte 2017 lief es für das Papier auch hervorragend, dann aber setzte Ernüchterung ein und der Wert fiel in einem ersten Schritt auf 60,00 Euro zurück. In den letzten Wochen kam es zu einem regelrechten Crash auf das Unterstützungsniveau aus 2014 um 40,00 Euro. Nun versucht sich die Aktie an dieser Stelle an einer Stabilisierung und scheint damit Erfolg zu haben. Doch aus technischer Sicht dürfte dies nur eine zwischengeschaltete Erholungsbewegung sein, ein nachhaltiger Boden ist hierdurch noch nicht ableitbar.

