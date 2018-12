FRANKFURT (Dow Jones)--Die Fluglinien werden 2019 in Summe einen Gewinn von rund 35,5 Milliarden US-Dollar einfahren. Diese Prognose nannte der Branchenverband IATA, der mehr als 200 Airlines repräsentiert.

"Wir hatten erwartet, dass steigende Kosten die Profitabilität im Jahr 2019 schwächen würden. Der starke Rückgang der Ölpreise und solide BIP-Wachstumsprognosen haben jedoch einen Puffer geschaffen", sagte Alexandre de Juniac, Generaldirektor und CEO der IATA. Der Verband sei daher vorsichtig optimistisch, dass sich die solide Wertschöpfung für Investoren noch mindestens ein weiteres Jahr fortsetzen werde. Gleichzeitig warnte der CEO auch vor Abwärtsrisiken und nannte das weiterhin volatile wirtschaftliche und politische Umfeld.

Für das laufende Jahr erwartet IATA einen Gewinn in der Branche von 32,3 Milliarden Dollar, 1,5 Milliarden weniger als bisher vorhergesagt. Am profitabelsten arbeiten weiterhin die nordamerikanischen Gesellschaften. Sie dürften in diesem Jahr einen Gewinn von 14,7 Milliarden und 2019 von 16,6 Milliarden Dollar verbuchen. Mit Verlusten dürften in beiden Jahren einzig die afrikanischen Airlines abschließen.

Die Zahl der Passagiere schätzt IATA für 2019 auf knapp 4,6 Milliarden nach voraussichtlich 4,34 Milliarden 2018. Das Wachstum würde sich damit etwas verlangsamen, von 6,5 Prozent in diesem Jahr auf rund 6,0 Prozent. Der Nettogewinn je abfliegendem Passagier dürfte auf durchschnittlich 7,75 von 7,45 Dollar steigen.

Auch das Frachtgeschäft läuft weiter gut, wenngleich im Zuge des wachsenden Protektionismus' mit dem geringsten Tempo seit 2016. Das Frachtaufkommen dürfte nach Schätzung der IATA um 3,7 Prozent auf 65,9 Millionen Tonnen zulegen.

Treibstoff werde 2019 für 24,2 Prozent der Kostens stehen, nach 23,5 Prozent 2018. Auch die übrigen Kosten steigen, vor allem für Personal. Hier wird mit einem Plus von 2,1 Prozent kalkuliert.

