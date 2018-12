In Bezug auf den VW-Konzern waren zuletzt einige Ankündigungen recht interessant. Insbesondere für die Kernmarke Volksagen gab es aufschlussreiche Aussagen von Unternehmensseite. So wurde der COO Ralf Brandstätter mit diesen Worten zitiert: "Wir müssen unser Transformationstempo deutlich erhöhen". Da stellt sich die Frage, Transformation wohin? Nun, die Antwort lautet sinngemäß, dass die Marke Volkswagen massiv in die Themen "E-Mobilität, Digitalisierung, autonomes Fahren und Mobilitätsdienste" ... (Peter Niedermeyer)

