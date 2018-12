BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rechnet nicht damit, dass die Europäer im Brexit-Chaos auf dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag Zugeständnisse an Großbritannien machen werden. "Es ist nicht zu erwarten, dass wir mit irgendwelchen Veränderungen aus den Debatten herausgehen", sagte Merkel bei ihrer Befragung durch die Abgeordneten.

Sie habe dennoch die Hoffnung, dass es zu einem geordneten Austritt des Landes aus der Europäischen Union kommt. "Wir haben wenig Zeit, aber wir haben noch Zeit." In London hat sich die Lage noch einmal zugespitzt. Premierministerin Theresa May muss sich am Abend einem Misstrauensvotum der eigenen Partei stellen. Von sich aus den Hut nehmen will die Regierungschefin nicht.

Der von ihr ausgehandelte Austrittsvertrag hat derzeit keine Chance auf eine Zustimmung des Unterhauses. Eine Abstimmung darüber musste sie daher verschieben.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/brb

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2018 07:23 ET (12:23 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.