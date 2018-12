Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IfW: Wirtschaft erreicht Spätphase des Aufschwungs

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat wie zuvor schon das Berliner DIW seine Wachstumsprognosen für die deutsche Wirtschaft gesenkt. Die Kieler Ökonomen erwarten für 2018 nun einen Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 1,5 Prozent anstatt bislang 1,9 Prozent. Für 2019 und 2020 rechnen sie jeweils mit einem Plus von 1,8 Prozent. Zuvor waren von ihnen 2,0 respektive 1,9 Prozent erwartet worden.

DIW: Hochkonjunktur in Deutschland ist vorbei

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat seine Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft nach unten korrigiert und erwartet nun für 2018 einen Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 1,5 Prozent und für 2019 von 1,6 Prozent. Dies sind für dieses Jahr 0,3 Prozentpunkte und für kommendes 0,1 Prozentpunkte weniger als im Herbst von den Berliner Ökonomen erwartet. 2020 soll das Wachstum nach der Prognose des DIW 1,8 Prozent betragen.

Allianz senkt deutsche Wachstumsprognosen für 2018 und 2019

Die Allianz hat ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum Deutschlands im laufenden und kommenden Jahr gesenkt. Wie aus ihrem aktuellen Konjunkturausblick hervor geht, rechnet sie für 2018 nun mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,5 Prozent. Bisher hatte die Prognose auf 2,0 Prozent gelautet. Für 2019 wird nun ein Zuwachs von 1,7 (bisher: 1,9) Prozent erwartet und für 2020 ein Plus von 1,6 Prozent.

Industrie der Eurozone meldet leichtes Produktionsplus

Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im Oktober leicht gesteigert. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, stieg die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,2 Prozent. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet.

EY: Zahl der Börsengänge weltweit rückläufig

In diesem Jahr haben deutlich weniger Unternehmen den Schritt aufs Parkett gewagt als im Jahr 2017. Laut dem aktuellen IPO-Barometer des Prüfungs- und Beratungsunternehmens Ernst & Young (EY) sank die Zahl der Börsengänge weltweit um 21 Prozent auf 1.359. Während der chinesische IPO-Markt einschließlich Hongkong einen Rückgang um 49 Prozent auf 307 Transaktionen verzeichnete und die IPO-Aktivitäten in Europa um 16 Prozent auf 228 zurückgingen, legte der US-Markt dagegen um 14 Prozent auf 205 zu.

Opec: Saudische Förderung auf Rekordhoch vor geplanten Kürzungen

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) hat berichtet, dass ihre gesamte Rohölproduktion im November etwas zurückging, während die Produktion in Saudi-Arabien - dem größten Mitglied des Kartells - auf ein Rekordhoch stieg. In ihrem Ölmarktbericht meldete die Opec einen Rückgang um 11.000 Barrel pro Tag auf durchschnittlich 32,97 Millionen Barrel pro Tag. Die Produktion in Saudi-Arabien stieg um 377.000 Barrel pro Tag. Damit erreichte die saudische Produktion 11,01 Millionen Barrel pro Tag.

EZB teilt bei Dollar-Tender 67 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 67 Millionen US-Dollar an drei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten drei Banken eine Summe von 119 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,73 (zuvor: 2,70) Prozent.

May will sich gegen parteiinternes Misstrauensvotum wehren

Die britische Premierministerin Theresa May will sich mit aller Kraft gegen das bevorstehende parteiinterne Misstrauensvotum wehren. Sie werde sich "mit allem, was ich habe", verteidigen, sagte May am Mittwoch in einer kurzen Stellungnahme vor ihrem Büro in der Downing Street in London. Das Misstrauensvotum ist für den Abend zwischen 19.00 und 21.00 Uhr MEZ angesetzt.

Spaltung und verhärtete Fronten lähmen Europa

Das Trauerspiel der britischen Regierung im Umgang mit dem Brexit ist Beispiel einer neuen Realität weit über das vereinigte Königreich hinaus. Spaltungsbewegungen und verhärtete Fronten machen das Regieren in fast allen westeuropäischen Ländern immer schwieriger. Politische Mehrheiten, die etwas bewegen könnten, sind kaum noch zu bilden.

EU-Wirtschaftskommissar betont gleiche Defizitregeln für Frankreich und Italien

Für Frankreich gelten beim Haushaltsdefizit nach Worten von EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici dieselben Regeln wie für Italien. "Die Regeln sind für alle gleich", sagte Moscovici der Nachrichtenagentur AFP am Rande einer Konferenz in Frankfurt. "Es wird keine Vorzugsbehandlung für einige und übertriebene Härte für andere geben", versicherte der französische EU-Kommissar.

Präfektur korrigiert erneut Angaben: Drei Tote und 13 Verletzte in Straßburg

Nach dem Angriff in der Altstadt von Straßburg hat die Präfektur ihre Angaben erneut korrigiert: Es gebe drei Tote und 13 Verletzte, teilte die Verwaltungsbehörde in der elsässischen Hauptstadt mit. Kurz zuvor hatte die Präfektur die Bilanz mit zwei Toten und 14 Verletzten angegeben. Unter den Opfern sind nach ersten Erkenntnissen keine Deutschen, wie das Krisenreaktionszentrum der Bundesregierung erklärte.

Schulze fordert mehr Geld von der EU für den Kohleausstieg

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat mehr finanzielle Unterstützung der EU beim Kohleausstieg gefordert. "Ich würde es sehr begrüßen, wenn wir im nächsten EU-Haushalt auch mehr Mittel für die vom Strukturwandel betroffenen Regionen bereitstellen würden", sagte Schulze bei der UN-Klimakonferenz in Kattowitz. Der Strukturwandel in den mehr als 40 Kohleregionen in Europa sei eine Aufgabe, bei der "auch die EU beisteuern" müsse.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Nov Verbraucherpreise -0,1% gg Vormonat

Schweden Nov Verbraucherpreise PROGNOSE: unverändert gg Vormonat

Schweden Nov Verbraucherpreise +2,0% gg Vorjahr

Schweden Nov Verbraucherpreise PROGNOSE: +2,0% gg Vorjahr

Isländische Notenbank lässt Leitzins bei 4,50%

US/MBA Market Index Woche per 7. Dez +1,6% auf 346 (Vorwoche: 340,5)

US/MBA Purchase Index Woche per 7. Dez +2,5% auf 256,1 (Vorwoche: 249,9)

US/MBA Refinance Index Woche per 7. Dez +1,8% auf 851,6 (Vorwoche: 836,4)

