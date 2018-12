Die Übernahme stärkt die Präsenz von Ryan in Europa mit erstklassiger Expertise und eigener Technologie, um das Angebot an internationalen Dienstleistungen zu erweitern.

Ryan, ein führender globaler Steuerdienstleistungs- und Software-Anbieter, gab heute den Erwerb des in Paris, Frankreich, ansässigen Unternehmens VAT Systems bekannt, einer Steuerberatungsgesellschaft, die als "One-Stop-Shop" für alle internationalen Umsatzsteuer- Compliance- und Umsatzsteuervergütung-Dienstleistungen dient.

Ryan ist die größte Firma weltweit, die sich ausschließlich mit Unternehmenssteuern befasst und über ein multidisziplinäres Team von über 2200 Experten verfügt, die weltweit über 14.000 Kunden betreuen, einschließlich vieler der prominentesten Fortune 500 Unternehmen. VAT Systems stärkt die europäische Präsenz von Ryan mit Expertise und tiefgehenden Beziehungen zu Kunden und Entscheidungsträgern in vielen der Regionen, die für die Kundenbasis von Ryan wichtig sind. Unter Nutzung der von vor Kurzem angekündigten Investition durch die Privatkapitalgesellschaft Onex Corporation, dient die strategische Übernahme von VAT Systems als Plattform für den Aufbau des größten indirekten Steuerunternehmens in Nordamerika und Europa für ein Portfolio von Firmenkunden weltweit.

"Die ständig wachsende Basis von multinationalen Kunden sucht unsere Expertise, um die Hürden bei der Verwaltung der komplexen internationalen und multijurisdiktionalen Steuer-Compliance zu überwinden und die aktuellen globalen Steuerreformen zu navigieren. In unserer Rolle als ein vertrauter Berater suchen wir ständig nach Gelegenheiten, um den Wert, den wir unseren Kunden bieten, zu steigern", erklärte G. Brint Ryan, Gründer, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Ryan. "VAT Systems hat einen wohl verdienten Ruf für seine einzigartige Expertise in Umsatzsteuer-Compliance erworben, was ein wichtiger Aspekt für unsere nächste Wachstumsphase ist. Die kombinierten Unternehmen können unserer erweiterten Kundenliste innovative Lösungen zur Steigerung ihrer Effizienz bieten und einen eher holistischen Ansatz für Steuer-Compliance entwickeln."

Globale Unternehmen, die in der Europäischen Union (EU) tätig sind, müssen die verschiedenen Regeln für jedes Rechtssystem verstehen, da sie sich u. U. für die Umsatzsteuer anmelden und diese Steuer in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten bezahlen müssen. Die von stetigem Wandel gezeichneten Steuerregeln auf der ganzen Welt machen es praktisch unmöglich für Unternehmen, die nötigen Funktionen und Ressourcen intern bereitzustellen. Die potenziellen Konsequenzen von Non-Compliance können zusätzliche Umsatzsteuern in Höhe von ca. 20 Prozent der Güter- oder Dienstleistungskosten bedeuten. Außerdem müssen die Unternehmen möglicherweise Zinsen und Strafgebühren von bis zu 100 Prozent der fälligen Umsatzsteuer zahlen, welche für bis zu fünf Jahre nach der zu versteuernden Transaktion beaufschlagt werden können. Mit der Ergänzung von VAT Systems und seiner europaweiten Expertise, kann Ryan Kunden individuell zugeschnittene Gesamtlösungen und Beratungsexpertise im Hinblick auf die Gesetze, Sprachen und Anforderungen bieten, um bei der Suche nach kosteneinsparenden Gelegenheiten zur Reduzierung der Steuerauflagen, bei der Rückgewinnung von Kapital zu assistieren und ihnen zu helfen, in den Ländern, in denen sie tätig sind, die Steuergesetze einzuhalten.

"Dies ist der ideale Zeitpunkt für VAT Systems sich Ryan anzuschließen, um das Serviceangebot zu erweitern und bedeutende Ressourcen für unsere Kunden zu ergänzen, die in diesem dynamischen, globalen regulatorischen Umfeld tätig sind", meinte Andreas Kozanitis, Vorsitzender, CEO und Gründer von VAT Systems. "Dank der starken Werte und tiefreichenden Expertise unserer Experten konnte VAT Systems stets positive Resultate für unsere Kunden erzielen. Wir freuen uns auf unsere gemeinsame Zukunft unter dem Namen Ryan VAT Systems und darauf, unser Service-Angebot für unsere geschätzten Kunden als Teil eines der am schnellsten wachsenden Steuerdienstleistungs-Unternehmen der Welt zu verbessern und zu erweitern."

Gemäß den französischen Gesetzen wurde den Mitarbeitern von VAT Systems eine Frist von 60 Tagen für die Benachrichtigung über die schwebende Transaktion eingeräumt, die am 11. Dezember 2018 ablief. Herr Kozanitis wird Ryan VAT Systems und Ryans wachsende Kundenbasis in Europa weiterhin leiten.

Über VAT Systems

Die internationale Unternehmensgruppe VAT Systems wurde 2004 gegründet. Sie dient als ein "One-Stop-Shop" für alle internationalen Steuerfragen in über 30 Ländern, einschließlich Umsatzsteuer-Compliance, Umsatzsteuervergütung, Verbrauchssteuer, Zollabwicklung, Personalwesen im Ausland und ausländische Niederlassungen. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Paris, Frankreich, und ist in Europa und durch Tochterunternehmen und ein internationales Netzwerk von lokalen Steuerexperten auf der ganzen Welt tätig.

Über Ryan

Ryan, ein preisgekrönter globaler Steuerdienstleistungs- und Software-Anbieter, ist die größte Firma weltweit, die ausschließlich auf Unternehmenssteuern spezialisiert ist. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Dallas, Texas, und bietet eine integrierte Reihe von Steuerdienstleistungen auf multijurisdiktionaler Basis bzgl. bundesweiter, lokaler und internationaler Steuern an, einschließlich Steuerrückerstattung, Beratung, Vertretung, Compliance und Technologiedienste. Ryan wurde sechsmal mit dem International Service Excellence Award von dem Customer Service Institute of America (CSIA) für sein Engagement für weltbesten Kundendienst ausgezeichnet. Unterstützt durch das dynamische myRyan Arbeitsumfeld, das allgemein als das innovativste in der Steuerdienstleistungsbranche angesehen wird, bedient Ryans multidisziplinäres Team von über 2200 Experten und Mitarbeitern mehr als 14.000 Kunden in über 50 Ländern, einschließlich vieler der prominentesten Global 5000 Unternehmen. "Ryan" und "Firm" beziehen sich auf das globale Organisationsnetzwerk und können eines oder mehrere Mitgliedsfirmen von Ryan International bezeichnen, von denen jede eine separate juristische Einheit darstellt. Weitere Informationen über Ryan finden Sie auf der Unternehmens-Webseite unter www.ryan.com.

