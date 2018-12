Der Pharmazie- und Gesundheitskonzern Patterson Companies Inc. (ISIN: US7033951036, NYSE: PDCO) wird unverändert eine Quartalsdividende in Höhe von 26 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Aktionäre 1,04 US-Dollar. Beim aktuellen Kursniveau von 22,94 US-Dollar (Stand: 11. Dezember 2018) entspricht dies einer Dividendenrendite von 4,53 Prozent. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 25. Januar 2019 (Record date: ...

