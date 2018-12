DEUTZ AG: Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz DGAP-Ad-hoc: DEUTZ AG / Schlagwort(e): Personalie DEUTZ AG: Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz 12.12.2018 / 14:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz der DEUTZ AG Dr. Bernd Bohr soll mit Wirkung zum 1. Januar 2019 zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der DEUTZ AG gewählt werden. Damit folgt er dem bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden, Hans-Georg Härter, der sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 31. Dezember 2018 niederlegen wird. Die formellen Beschlüsse des Aufsichtsrats der DEUTZ AG zu dieser Veränderung sollen in der morgigen Sitzung des Aufsichtsrats gefasst werden. Ansprechpartner für diese Ad-hoc-Mitteilung der DEUTZ AG: Investor & Public Relations Leslie Iltgen Tel.: +49 (0) 221 822-36 00 Fax: +49 (0) 221 822-15 3600 E-Mail: leslie.iltgen@deutz.com 12.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DEUTZ AG Ottostraße 1 51149 Köln (Porz-Eil) Deutschland Telefon: +49 (0)221 822 0 Fax: +49 (0)221 822 3525 E-Mail: ir@deutz.com Internet: www.deutz.com ISIN: DE0006305006 WKN: 630500 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 757177 12.12.2018 CET/CEST ISIN DE0006305006 AXC0185 2018-12-12/14:28