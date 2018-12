Kairo (ots/PRNewswire) -



Vereinbarungen bedeuten Investitionen in Infrastruktur, Förderung des Unternehmertums und Entwicklung von Ägyptens Privatsektor



Im Anschluss an die erfolgreiche Implementierung seines Wirtschaftsreformprogramms unterzeichnete Ägypten am Rande des Africa 2018 Forum in Sharm El Sheikh, Ägypten, Vereinbarungen im Wert von 1,9 Milliarden USD. Hierbei handelt es sich um Ergänzungen zu anderen zentralen Vereinbarungen im Wert von 1,6 Milliarden USD, die von Forumsteilnehmern unterzeichnet wurden. Die Vereinbarungen umschließen strategische Partnerschaften für die Investition in Ägyptens Infrastruktur, Informationstechnologie und erneuerbare Energie sowie für die Förderung von Unternehmertum und der Entwicklung des Privatsektors im Land.



Das Forum wurde von mehreren Regierungsführern, darunter die Präsidenten von Sierra Leone, Niger, Madagaskar und der Republik Ruanda, sowie von hochrangigen Beamten des gesamten Kontinents, Wirtschaftsführern und weiteren Teilnehmern aus 55 Ländern besucht.



Während des Forums gab Präsident Abdel Fattah El-Sisi seine schwerpunktmäßigen Bemühungen bekannt, die zur Förderung von Unternehmertum und der regionalen Integration in Afrika unternommen werden. Das umschließt die Einrichtung der ersten regionalen Drehscheibe für Unternehmertum in Ägypten sowie die Beschleunigung der Konstruktion des Kairo-Kapstadt-Highways. Darüber hinaus kündigte Präsident Sisi eine Initiative zur Ausbildung von 10.000 afrikanischen Jugendlichen als Software- und Spiele-Entwickler im Verlauf der nächsten drei Jahre an.



Der Präsident betonte außerdem die Bedeutung der Investition in Humanressourcen durch die Bereitstellung hochwertiger Gesundheitsversorgung und Bildungsleistungen, um Afrikas Jugend mit den Instrumenten zu rüsten, die nötig sind, um sich im weltweiten Arbeitsmarkt zu behaupten.



Ägypten bereitet sich auf den Vorsitz der Afrikanischen Union im nächsten Jahr vor. So betonte der Präsident des Landes die Wichtigkeit der Förderung panafrikanischen Handels und Investition. Dies soll durch eine Politik geschehen, die zu offenen Grenzen führt und somit die industrielle Entwicklung und Infrastrukturprojekte unterstützt, die den freien Güter- und Personenverkehr ermöglicht. Ägyptens aktuelle Investitionen in Afrika summieren sich bereits auf über 10 Milliarden USD, während sich die afrikanischen Investitionen in Ägypten, Afrikas größte Volkswirtschaft, auf 2,8 Milliarden USD belaufen.



"Die hochkarätige Präsenz und aktive Teilnahme am Africa 2018 Forum hat Afrikas Position als weltweit führende Investitionsdestination sowie Ägyptens Rolle als Tor zu Afrika erneut bestätigt", so Dr. Sahar Nasr, Minister für Investitionen und internationale Zusammenarbeit.



Während des Africa 2018 Forums thematisierten mehrere Podiumsdiskussionen das Wachstum von Technologie und Innovation, was zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zu neuen Lösungen führen kann, um bislang ungedeckte Bedürfnisse innerhalb afrikanischer Gemeinschaften zu erfüllen, die viele Herausforderung gemein haben, wie z. B. Kapitalzugang, Nahrungssicherung und Bildung. Das Thema wurde eingehend von den Gründern afrikanischer Start-ups der Bereiche FinTech, Agrartechnik, E-Health und E-Learning diskutiert, wodurch die Möglichkeiten für afrikanische Jugendliche betont wurden, effektiv aufzuholen und sich an diesen technologischen Bewegungen zu beteiligen.



Ein weiteres wichtiges Thema des Forums waren Frauen, die eine Stärkung Afrikas vorantreiben. Zu den Rednerinnen zählten die First Ladies von Niger und Nigeria, die die großen Vorteile, welche Gemeinschaften durch die Ermächtigung von Frauen genießen, sowie die aktuellen Herausforderungen betonten, denen Frauen im Büro und in der Geschäftswelt begegnen. Laut einer aktuellen Studie von McKinsey erzielten die Unternehmen mit dem größten Anteil an Frauen im Vorstand eine um 47 % höhere Eigenkapitalrendite als Unternehmen ohne weibliche Vorstandsmitglieder.



Auf dem Forum wurden ebenfalls mehrere internationale Finanzinstitutionen durch führende Köpfe vertreten, wie Sir Suma Chakrabarti, Präsident der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, Philippe Le Hourerou, CEO der IFC, und Akinwumi Adesina, Präsident der Afrikanischen Entwicklungsbank. Sie betonten die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Regierungen zur Förderung der Entwicklung des Privatsektors. Diese Experten befassten sich ebenfalls eingehend mit der Fallstudie zur Liberalisierung von Ägyptens Energiesektor durch eine gewagte Gesetzesreform, die zu massiven Investitionen in den Sektor der erneuerbaren Energie führte. Ägypten ist aktuell in Besitz des größten Windparks im Mittleren Osten und baut zurzeit elf Solarzellen-Anlagen im Süden, wodurch das Land zum weltweit größten Produzenten von Solarenergie wird.



Dies war das dritte Africa Forum.



Informationen zum Ministerium für Investitionen und internationale Zusammenarbeit



Das Ministerium für Investitionen und internationale Zusammenarbeit ist für die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zwischen der Arabischen Republik Ägypten und den arabischen Staaten, dem Ausland sowie internationalen und regionalen Organisationen verantwortlich. Darüber hinaus fördert das Ministerium die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung innerhalb Ägyptens.



