Die britische Währung erholt sich von den anfänglichen Tiefstständen, die durch die Ankündigung des Misstrauensvotums heute früh ausgelöst wurden. In einer Rede vor dem Parlament sagte Theresa May, dass sie ein zweites Brexit-Referendum sowie Neuwahlen an dieser Stelle ausschließe, weil es nicht im nationalen Interesse sei. Im Gegenzug sollen 158 Tory-Abgeordnete die Premierministerin bei der heutigen Abstimmung unterstützen, berichtet BBC. Das bedeutet, dass May wahrscheinlich die Abstimmung überstehen ...

