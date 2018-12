Bonn (ots) -



- Maßnahmen gegen Fachkräftemangel - Investitionen in Infrastruktur - Modernisierung der Flotte



Der Express- und Kurierdienstleister erhöht ab 1. Februar 2019 seine Preise um durchschnittlich 5,5 Prozent. Das Unternehmen begründet dies vor allem mit steigenden Personalkosten, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Dazu zählen Maßnahmen zur Gewinnung, Bindung sowie Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern. Insbesondere der Fahrermangel hat sich in den letzten Jahren in der Branche zugespitzt und stellt das mittelständische Unternehmen vor eine zusätzliche Herausforderung. Darüber hinaus wird das Stationsnetzwerk kontinuierlich erweitert, um den wachsenden Kundenanforderungen gerecht zu werden. "Mit unseren Investitionen in Personal und Infrastruktur sichern wir unseren hohen Qualitätsstandard sowie die Flexibilität und Verfügbarkeit unserer Dienstleistungen", so Ulrich Nolte, Geschäftsführer der GO! Express & Logistics (Deutschland) GmbH. "Die dadurch steigenden Kosten machen Anpassungen in der Preisstruktur erforderlich."



Höherer Investitionsbedarf in verschiedenen Bereichen



Mit dem stetigen Sendungswachstum bei GO! gehen verschiedene Baumaßnahmen einher: Das vergrößerte Zentral-HUB in Niederaula wurde nach weniger als einem Jahr Bauzeit im September eingeweiht. Die Kapazitäten vor Ort konnten durch den Umbau um 100 Prozent gesteigert werden. Regio-HUBs wie in Köln, Frankfurt am Main, Gera und Heilbronn wurden ebenfalls neu bzw. ausgebaut. Einzelne Stationen, z.B. in Köln / Bonn, Würzburg und Trier, wurden durch Neugestaltung oder Umzug erweitert.



Aufwand und Kosten entstehen auch durch die Modernisierung der Flotte und durch Tests alternativ betriebener Fahrzeuge. GO! arbeitet laufend daran, das Verkehrsaufkommen und den Schadstoffausstoß für den Transport seiner Sendungen zu reduzieren. Zudem machen Umwelt-auflagen wie Fahrverbote in Innenstädten neue Lösungen erforderlich. Regelmäßige Investitionen sind darüber hinaus in IT-Infrastruktur und IT-Sicherheit nötig. Nicht zuletzt sind die Ausgaben für Energieversorger und Versicherungen gestiegen. Durch die Preisanpassung kann GO! Express & Logistics auf die vielfältigen Herausforderungen entsprechend reagieren und gleichzeitig seine hohe Servicequalität gewährleisten.



Über GO! EXPRESS & LOGISTICS



GO! Express & Logistics ist Deutschlands größter konzernunabhängiger Anbieter von Express- und Kurierdienstleistungen. Das weltweit operierende Partnernetzwerk wurde 1984 gegründet und umfasst aktuell über 100 GO! Stationen in Deutschland und Europa. 1.400 Mitarbeiter und 3.000 Kuriere sorgen für den Transport der jährlich mehr als 6,5 Millionen Sendungen.



GO! bietet regionalen Kuriertransport und weltweiten Expressversand von Waren, Dokumenten und besonders zeitkritischen Sendungen an 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr. Maßgeschneiderte Supply Chain Solutions, branchenspezifische Industry Solutions und Special Services als Antwort auf komplexe Kundenanforderungen runden das Portfolio ab.



