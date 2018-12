Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-12-12 / 15:05 *Dirk Elberskirch verabschiedet sich nach 25 Jahren bei der Börse Düsseldorf* In der Sitzung des Börsenrates am 11. Dezember 2018 hat Dirk Elberskirch mit dem erfolgreichen Abschluss der Übergangsphase des Trägerwechsels sein Amt als Vorsitzender der Geschäftsführung plangemäß zum Jahreswechsel niedergelegt. Er war seit 1993 bei der Börse Düsseldorf tätig und hat seit 1994 in der Geschäftsführung und seit 2008 als deren Vorsitzender die Geschicke der Börse geprägt. Das Börsenpräsidium und der Börsenrat dankten Dirk Elberskirch herzlich für die sehr erfolgreiche langjährige Tätigkeit, die hervorragende Zusammenarbeit und seinen großen Einsatz für die Börse. Er hat maßgeblich die zahlreichen herausfordernden Umbrüche mitgestaltet und dafür gesorgt, dass die Börse Düsseldorf unverändert erfolgreich im Konzert der deutschen Handelsplätze mitspielt. Dazu wirkte er in den verschiedensten Gremien, in Beteiligungs- und Tochtergesellschaften, in externen Beiräten, als Aufsichtsrat und Gesellschaftervertreter an herausgehobener Stelle. Zuletzt sorgte er durch die gelungene Überführung der Trägerschaft auf die BÖAG Börsen AG für die besten Voraussetzungen für das weitere erfolgreiche Bestehen der Börse Düsseldorf. Die gewonnene Zeit nach dem Abschluss noch laufender Abwicklungsaufgaben bei der ehemaligen Trägergesellschaft der Börse Düsseldorf will Dirk Elberskirch nutzen, um seine umfangreichen Erfahrungen und Kontakte für interessante Mandate in der Beratung und für junge Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Dafür wünscht ihm die Börse allen erdenklichen Erfolg und persönlich alles Gute. Geschäftsführer der Börse Düsseldorf bleiben unverändert Thomas Dierkes, Dr. Thomas Ledermann und Hendrik Janssen. *Die Börse Düsseldorf* ist einer der wichtigsten Handelsplätze für Privatanleger in Deutschland. Im maklergestützten Handel sichert das seit 1999 bestehende "Quality Trading" erstklassige Handelsbedingungen und Leistungsgarantien. Unter anderem gilt seit 2017 eine Courtagebefreiung für alle Aktien- und Anleihengeschäfte, wodurch die Handelskosten um bis zu 86 Prozent günstiger ausfallen. Zudem können Anleger über das elektronische Handelssystem Quotrix von 8 bis 22 Uhr ganz ohne börsliche Kosten, schnell und neutral überwacht mit Market Makern handeln. Das innovative System beherrscht auch moderne Limitordertypen und gilt bei verschiedenen Banken als bester Ausführungsplatz. Neben den handelsseitigen Leistungen bietet die Börse Düsseldorf zudem im Freiverkehr u. a. mit dem Qualitätssegment Primärmarkt attraktive Listing-Möglichkeiten für kleinere und mittlere Unternehmen. Die nordrhein-westfälische Börse hat ihren Ursprung im Jahr 1553 in Köln. Seit 2017 ist die BÖAG Börsen AG Trägerin der öffentlich-rechtlichen Börse Düsseldorf. *BÖRSE DÜSSELDORF - Hier wird gehandelt.* *Risikohinweis / Disclaimer*: Die Börse Düsseldorf weist darauf hin, dass Börsengeschäfte mit Risiken verbunden sind und selbst der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Der Interessent sollte daher nicht die von der Börse Düsseldorf in dieser Mitteilung und auf der Homepageenthaltenen allgemeinen Informationen zur Grundlage seiner Anlageentscheidung machen, sondern sich zuvor von seiner Bank oder Sparkasse eingehend unter Berücksichtigung seiner individuellen Vermögens- und Anlagesituation persönlich beraten lassen. Im Einzelfall kann der Erwerb eines Wertpapiers an spezielle Voraussetzungen wie etwa die Staatsangehörigkeit gebunden sein. Entsprechende Hinweise finden sich im jeweiligen Wertpapierprospekt und können dort von jedem Interessenten nachgelesen werden. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Börse Düsseldorf 2018-12-12 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 757231 2018-12-12

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2018 09:05 ET (14:05 GMT)