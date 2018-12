DAX - Nur ein Strohfeuer?

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der DAX bringt hier in den vergangenen Stunden das gestern skizzierte Szenario und steigt über 10.900 Punkte an. Nach einer erneuten Aufwärtskurslücke gab der Index am Vormittag zunächst unter 11.830 Punkte nach, konnte sich dann aber zügig wieder berappeln und die 10.900er Marke zurückerobern.



Im Bereich 10.900 bis 10.940 Punkte wird es nun spannend: Hier war der Index am vergangenen Freitag mit Pauken und Trompeten gescheitert. Ein erneutes Scheitern in diesem Bereich dürfte schnell wieder die 10.800er Marke auf die Tagesordnung rufen. Oberhalb von 10.940 Punkten eröffnet sich hingegen weiteres Potenzial Richtung 11.000/20 Punkte. Es wird also spannend am Nachmittag.

Das Zünglein an der Waage wird wie gewohnt der Twitter-Account von Trump und die Wall Street Performance am Nachmittag werden, bevor dann morgen Nachmittag die EZB-Entscheidung und die anschließende Pressekonferenz von und mit Mario Draghi in den Fokus rückt.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 15.11.2018 - 12.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2013 - 12.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

