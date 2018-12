Die Klimawirkung der 1,7 Milliarden Euro umfassenden Erneuerung des Olympia-Sportkomplexes (OAKA) und seines zukünftigen Betriebs wird durch die Plattform "reduce" von Poseidon ausgeglichen.

Die Poseidon Foundation ("Poseidon") meldet ihre Partnerschaft mit Redstone - der Investitions- und Strategiegesellschaft hinter dem Erneuerungsprojekt Athens Alive. Redstone und Athens Alive werden die Plattform reduce von Poseidon in alle Phasen ihres 1,7 Milliarden Euro umfassenden Erneuerungsprojekts zur Restaurierung und Erweiterung des 2004 von Calatrava entworfenen Olympia-Sportkomplexes Athen (O.A.K.A.) einbinden.

reduce nutzt Blockchain- und KI-Technologien, damit Verbraucher ihre CO2-Bilanz am Point of Sale in Echtzeit mühelos durch Mikrospenden für den Waldschutz ausgleichen können. reduce kann überdies auch in die Strukturen von Behörden und Unternehmen eingebunden werden und ihr Einsatz bei Athens Alive ist ein Zeichen dafür, dass bei der Entwicklung eines Stadtviertels weltweit erstmals die Klimawirkung des gesamten Lebenszyklus auf transparente Weise berücksichtigt wird.

Als urbane Erneuerungsmaßnahme wird mit Athens Alive ein neues Sport-, Unterhaltungs- und Freizeitzentrum auf dem 250 Hektar großen Gelände im nördlichen Geschäftsviertel der Stadt entstehen. Zuvor Austragungsort der Olympischen Spiele 2004 von Athen, wird mit dem Projekt die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt der Erneuerung gestellt und es werden umweltfreundliche Büros, Hotels, Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie ein Inkubator zur Unterstützung der wachsenden griechischen Start-up-Szene errichtet.

Neben dem Ausgleich der Klimawirkung durch den Bau des Komplexes wird reduce zudem den zukünftigen Mietern des Geländes zur Verfügung stehen. So können alle Einzelhändler, Hotels und Unternehmen ihrer Klimawirkung begegnen, während die circa sieben Millionen alljährlichen Besucher des Geländes die Möglichkeit bekommen, sich über ihre Einkäufe bei Klimaschutzmaßnahmen zu engagieren. Dem obersten Ziel der Partnerschaft zufolge soll Athens Alive zu einem Vorbild für Nachhaltigkeit werden und zeigen, wie städtische Entwicklungen den Klimawandel in allen Bereichen ihres Geschäfts bekämpfen können.

Laszlo Giricz, Gründer und CEO von Poseidon, sagte: "Wir haben nur 12 Jahre Zeit, um der Gefahr der globalen Erwärmung wirksam zu begegnen. Dann werden wir mit einer galoppierenden Klimaveränderung konfrontiert sein. Wenn wir jetzt handeln, können wir noch eine Umwelt erhalten, in der Menschen leben können. Redstone und das Konsortium Athens Alive nehmen die unmittelbare Bedrohung durch den Klimawandel ernst und dieses Projekt ist ein Vorbild für Unternehmen auf der ganzen Welt

Die Entwicklung, mit der 15.000 Arbeitsplätze gesichert werden, wird in den nächsten zwanzig Jahren einen weiteren wirtschaftlichen Nutzen für Athen in Höhe von schätzungsweise 18 Milliarden Euro bringen.

Mark Alexander, Partner bei Redstone, führte aus: "Athens Alive wird die Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen, was unserer Meinung nach bei Projekten dieser Größenordnung der richtige Weg ist. Auf Städte entfallen mehr als 80 Prozent unserer Treibhausgasemissionen. Wenn wir die durch Städte verursachten Probleme nicht angehen, gibt es keine Möglichkeit, den Klimawandel zu bewältigen.

Die Herangehensweise von Poseidon ist wegweisend. Sie ermöglicht uns die Beherrschung unseres Einflusses auf das Klima und versetzt Millionen von Besuchern, Unternehmen und Sportfans in die Lage, persönliche Verantwortung zu übernehmen und Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Die Einbindung von ‚reduce' in Athens Alive wird dazu beitragen, dass Athen zu einem Vorbild für umweltfreundliche Städte auf der ganzen Welt wird."

Über Poseidon

Die 2018 gegründete Poseidon Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die revolutionäre Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels entwickelt. Das erste Angebot von Poseidon, die Plattform reduce, ermöglicht einen Ausgleich der eigenen CO2-Bilanz für Einkäufe in Echtzeit.

Mithilfe von KI- und Blockchain-Technologie hilft reduce Einzelpersonen und Unternehmen, der unmittelbaren und existenziellen Bedrohung durch den Klimawandel zu begegnen, indem sie nahezu jede Transaktion mit Emissionsgutschriften verbinden und die CO2-Bilanz eines Produkts oder einer Dienstleistung am Point of Sale automatisch ausgleichen. Dem Bedarf der dringend gebotenen Senkung der weltweiten Treibhausgasemissionen könnte damit potenziell begegnet werden, da von den Nutzern nur minimale Verhaltensänderungen gefordert werden. Mit reducekönnen die Verbraucher in Echtzeit Verantwortung für den Einfluss ihrer alltäglichen Handlungen auf das Klima des Planeten übernehmen und so einen Paradigmenwechsel bei der Umsetzung von Maßnahmen gegen den Klimawandel bewirken.

Die Plattform reduce ist zudem eine führende Kraft bei der Entwicklung der globalen Kohlenstoffmärkte und mit ihren Aktivitäten werden sowohl das Pariser Abkommen als auch die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung unterstützt.

Weitere Informationen über Poseidon finden Sie unter www.poseidon.eco

Über Redstone und Athens Alive

Das "Athens Alive"-Konsortium wurde gegründet, um OAKA zu einem modernen, zu Fuß erkundbaren Freizeit-, Sport- und Unterhaltungsviertel zu entwickeln.

AECOM www.aecom.com

Ein multinationales Ingenieurbüro, das Planungs-, Beratungs-, Bau- und Verwaltungsdienstleistungen für einen großen Kundenkreis anbietet. AECOM war acht Jahre in Folge die Nummer eins der "Top 500 Design Firms" des Engineering News Record.

BlueRock www.bluerocksports.co.uk

Eine Spezialfirma für Arenen und Stadien und das Veranstaltungsgeschäft, die von den Betreibern der Stadiengruppe IMG gegründet wurde.

Colliers http://www.colliers.com/en-gb/greece

Eines der weltweit größten Dienstleistungsunternehmen für gewerbliche Immobilien und Investments

Redstone https://www.redstoneap.com/

Eine Finanz- und Strategiegesellschaft, die von Partnern mit unmittelbarer Erfahrung im Sportbereich gegründet wurde. Sie setzt den Fokus auf Investitionen in einer Vielzahl von Bereichen wie Immobilien, Sport, Arena- und Stadionentwicklung.

