Am 2. Februar 2019 anlässlich der 1000. "Fallers"-Folge ab 22:20 Uhr im SWR Fernsehen



Anlässlich der 1000. Folge "Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie" gibt es ein besonderes Programm für alle Fans der Schwarzwaldfamilie: Im Vorfeld der 1000. "Fallers"-Folge (Ausstrahlung am 3. Februar 2019, 19:15 Uhr) sendet das SWR Fernsehen am Samstag, 2. Februar 2019, eine "Lange Fallers-Nacht".



Auftakt mit "ABC der Fallers" Den Auftakt um 22:20 Uhr macht die unterhaltsame Dokumentation von Christian Stöffler "Das ABC der Fallers" über eine Fernseh-Erfolgsgeschichte, die keine Fragen offenlässt: u. a. mit Hintergründen, Anekdoten, wichtigen und nicht ganz ernstgemeinte Statistiken. "Das ABC der Fallers" wurde anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der SWR Schwarzwaldserie im Jahr 2014 vom SWR produziert.



Querschnitt durch die Geschichte des Bauernclans Der Dokumentation folgt ab 23:50 bis 4:50 Uhr eine Auswahl von zehn "Fallers"-Folgen aus den bisher 1.000 gesendeten. Es ist ein besonderer Querschnitt durch das Leben und die Geschichte des Schwarzwälder Bauernclans: Zehn "Zeitsprünge" durch die Erlebnisse einer der berühmtesten Fernsehfamilien Deutschlands.



"Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie" ist eine Produktion des Südwestrundfunks. Online First: Die jeweils aktuelle Folge ist bereits vor Ausstrahlung online immer samstags ab 12 Uhr unter www.swr.de/diefallers oder in der SWR Mediathek zu sehen. "Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie", sonntags, 19:15 Uhr, SWR Fernsehen



Infos und weiterführende Links zur Sendung unter http://swr.li/langefallersnacht1000.folge



