Mainz (ots) - Donnerstag, 13. Dezember 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne -Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Reha nach der OP - Die richtige Klinik finden Nachhaltiges Obst - Orangen umweltgerecht angebaut Wildschwein-Gulasch - Eine Köstlichkeit von Armin Roßmeier



Gast: Axel Bosse, Musiker







Donnerstag, 13. Dezember 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Brandgefährliche Hochhäuser - Nürnberg will Schutz verbessern Ungenießbare Lebensmittel - Kontrolle im Hamburger Hafen Expedition Deutschland: Helbedündorf - Vom Landleben und Dorfsterben







Donnerstag, 13. Dezember 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Alle Jahre wieder: Horrorgeschenke - Wir haben mal "blond" nachgefragt







Donnerstag, 13. Dezember 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Udo Lindenberg lädt ein - Termin im Hamburger Hotel Atlantic Mit Engelbert in London - Die Musik-Legende ganz privat "Mary Poppins"-Weltpremiere - Emily Blunt feiert in London







