Die DZ Bank hat RWE auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 23 Euro belassen. Er habe nun die Darstellungsweise seiner Schätzungen für den Versorger an die Berichterstattung von RWE angepasst, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für 2018 und 2019 basieren seine Schätzungen nun auf der "Stand-alone"-Definition des Konzerns. Die niedrige Bewertung der Aktie spiegele nicht wider, dass RWE mit seiner zunehmend starken Fokussierung auf die Stromproduktion ein Hauptprofiteur der gestiegenen Großhandelsstrompreise und eventueller Engpässe in der Energiewende sein werde./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / 14:47 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2018 / 14:52 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2018-12-12/16:11

ISIN: DE0007037129