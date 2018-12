Baden-Baden (ots) - Mittwoch, 12. Dezember 2018 (Woche 50)/12.12.2018



Für BW und RP geändertes Programm beachten!



18.15 (VPS 18.14) BW+RP: SWR extra: Schüsse in Straßburg Die Spur führt nach Deutschland Moderation: Dieter Fritz



18.30 BW+RP: made in Südwest



Der Fertighaus-Pionier - Die Firma Weber in Rheinau Erstsendung: 01.06.2016 in SWR BW



Ab 18:45 weiter wie geplant



Dienstag, 18. Dezember 2018 (Woche 51)/12.12.2018



Korrigierten Untertitel beachten!



14.00 Eisenbahn-Romantik



Nilgiri Mountain Railway Erstsendung: 24.01.2010 in SWR/SR Folge 714



Samstag, 22. Dezember 2018 (Woche 52)/12.12.2018



Geänderten Beitrag für SR beachten!



17.30 (VPS 17.29) SR: Fahr mal hin Schneeberge und Pferdefüße Winter in den Vogesen Erstsendung: 18.01.2011 in SWR/SR



Ab 18:00 weiter wie geplant



Mittwoch, 16. Januar 2019 (Woche 3)/12.12.2018



Geänderten Untertitel beachten!



21.00 Die Kümmerer vom Schwarzwald



Im Dauereinsatz für ältere Menschen Folge 0/1



Donnerstag, 17. Januar 2019 (Woche 3)/12.12.2018



Geänderten Untertitel beachten!



02.45 Die Kümmerer vom Schwarzwald (WH von MI) Im Dauereinsatz für ältere Menschen



Montag, 04. Februar 2019 (Woche 6)/12.12.2018



Nachgeliefertes Rateteam beachten!



22.00 Sag die Wahrheit



Die SWR Rateshow



Moderation: Michael Antwerpes



Rateteam: Kim Fischer, Mike Krüger, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause Folge 508



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2