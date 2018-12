Dow Jones - Einmal Hölle und zurück

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Dow Jones Industrial Average erwischte einen rabenschwarzen Wochenstart. Die Unterstützung bei 24.122 Punkten wie auch das Tief bei 23.997 Punkten wurden gerissen. Allerdings folgte der Konter noch am selben Tag. Der Index eroberte beide Marken wieder zurück und schloss im Plus.

Dieses Reversal legte eine kurzfristige Basis für eine Erholung. Allerdings zeigte der Dienstagshandel, dass die Käufer weiterhin eher schwach unterwegs sind. Was das Erholungspotenzial anbelangt, lässt sich aus technischer Sicht die Zone zwischen 25.000 und 25.095 Punkten nennen. Dort läuft einiges an Hürden zusammen, ein Abpraller in diesem Bereich sollte einkalkuliert werden. Auch wäre die Reihung absteigender Hochpunkte im Stundenchart erst über 25.095 Punkten durchbrochen.

Unter dem gestrigen Tief bei 24.221 Punkten würde sich das Chartbild dagegen auch sehr kurzfristig wieder eintrüben. In diesem Fall wäre ein Test des Montagstiefs bei 23.883 Punkten einzuplanen.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 28.08.2018 - 11.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2013 - 11.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

