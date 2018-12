Der Kadjar ist für Renault eine Erfolgsgeschichte. In gut drei Jahren haben die Franzosen rund 450.000 Exemplare des kompakten Crossovers abgesetzt. Immerhin in einem Segment, in dem Platzhirsche, wie der VW Tiguan oder der Technik-Verwandte Nissan Qashqai um die Gunst der Käufer buhlen. Damit man i ...

Den vollständigen Artikel lesen ...