Wer ist der innovativste Mittelständler im ganzen Land? Eine exklusive Studie zeigt, welche deutschen Unternehmen besonders erfolgreich Neues schaffen. Die Sieger verbessern nicht nur vorhandene Produkte, sondern überschreiten Grenzen.

Innovativ will heute jedes Unternehmen sein. Dazu reicht es aber nicht, Forschungsausgaben zu steigern und bereits vorhandene Produkte immer weiter zu verbessern. Es klingt banal, ist aber schwer zu schaffen: Wer erfolgreich Neues verkaufen will, muss Bedürfnisse der Kunden besser erkennen.

Der Filzstifthersteller Edding etwa verbessert nicht nur seine Stifte, sondern weitet sein Angebot auf neue Märkte wie Nagellack aus. Fahrradbauer Canyon baut auf Kooperation mit Leistungssportlern, um seine Modelle möglichst exakt an die Bedürfnisse seiner Kunden anzupassen. Und der Fertighausbauer Bien-Zenker setzt als erstes Unternehmen seiner Branche auf einen Industrieroboter, dem er den Umgang mit Holz erst beibringen musste. Solche Neuerungen brauchen Mut.

"Auch Unternehmen im Silicon Valley erfinden in der Regel keine neuen Produkte, sondern sind mit neuen Geschäftsmodellen und Plattformen erfolgreich", sagt Sebastian Theopold, Gründer der Beratung Munich Strategy. "Davon können sich deutsche Mittelständler einiges abschauen."

Wer auf diesem Weg schon weit gekommen ist, zeigt Theopolds exklusive Analyse von 3500 Unternehmen (siehe Tabelle unten). Die drei genannten Unternehmen haben dabei die drei vorderen Pläte unter Deutschlands innovativsten Mittelständlern 2018 belegt.

"Es reicht nicht, nur neue Produkte zu erfinden"

Im Interview erklärt Theopold, was die Innovations-Champions besser machen.

WirtschaftsWoche: Herr Theopold, Sie haben für die WirtschaftsWoche die innovativsten Mittelständler Deutschlands gekürt. Was machen die Sieger anders und besser?Sebastian Theopold: Sie beschränken sich nicht darauf, neue Produkte zu erfinden oder die Forschungs- und Entwicklungsausgaben zu steigern. Wer innovativ sein will, muss auch bei den Prozessen, im Vertrieb oder Marketing ansetzen. Schauen Sie ins Silicon Valley: Die Unternehmen dort erfinden in der Regel keine neuen Produkte, sondern sind mit neuen Geschäftsmodellen und Plattformen erfolgreich. Wenn der Mittelstand diese Denkweise annimmt und mit seinem Industrie-Know-how kombiniert, kann Großes entstehen. Die Innovations-Champions setzen das schon sehr häufig so um.

Nun haben Sie gerade Edding, einen Hersteller von Filzmarkern, zum innovativsten Mittelständler Deutschlands gekürt. Das klingt allerdings eher nach Old Economy.Ja, aber die atmen zumindest etwas vom Geist des Silicon Valley. Edding hat sein Geschäftsmodell weiterentwickelt. Die haben rechtzeitig erkannt, dass in ...

