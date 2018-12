Fertighausbau war bisher vor allem Handarbeit. Der Mittelständler Bien-Zenker setzt als Erster auf einen Roboter - und markiert so neue Maßstäbe in Sachen Effizienz.

Der blaue Roboter greift über sich ins Regal, hebt einen Holzbalken an und legt ihn behutsam in den Rahmen, der später eine Wand tragen soll. Das dauert nicht mal eine Minute - ein Vielfaches weniger als noch vor einem Jahr. Da maßen Arbeiter die Abstände zwischen den Hölzern und wuchteten sie dann mit einem Kran an die richtige Stelle. Im Zwei-Schicht-Betrieb beschäftigte der Vorgang jeweils drei der insgesamt gut 500 Mitarbeiter des Fertighausherstellers Bien-Zenker aus dem hessischen Schlüchtern.

Dessen Geschäftsführer Jürgen Hauser steht fast andächtig vor der Anlage. Sein Unternehmen hat als erster Fertighausbauer in Europa auf einen Industrieroboter gesetzt. Von dem ist nicht nur Hauser begeistert: Seine Mitarbeiter hätten weniger Rückenschmerzen, weil sie die Balken nicht mehr mit einer Nagelpistole ...

