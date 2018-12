Die Mitarbeiter von Canyon stimmen sich eng mit Profisportlern ab. Da sie deren Bedürfnisse mit immer neuen Modellen erfüllen, verkaufen sich die Hochpreisräder blendend.

Die 700-Kilometer-Rallye Cape Epic in Südafrika ist das womöglich härteste Mountainbike-Rennen der Welt. Das liegt auch an der eingeschränkten Verpflegung: Fahrer dürfen sich nur an wenigen offiziellen Stationen mit Getränken versorgen, normalerweise passt nur eine Flasche an ein Rad. Die Mitarbeiter der Koblenzer Radfabrik Canyon wollten das für ihr Rennmodell Lux nicht akzeptieren. Sie bauten den kompletten Rahmen um und setzten die Federung an die Querstrebe. Nun ist Platz für eine zweite Flasche.

So läuft das bei Canyon. Die Entwickler arbeiten in enger Abstimmung mit den Radprofis. "Bei uns sind Mitarbeiter am Werk, die selbst vom Radfahren begeistert sind", sagt Geschäftsführer und Entwicklungsleiter Michael Kaiser. "Sie kennen die Bedürfnisse eines Radsportlers." Heraus kommen dann auch Innovationen wie eine Vorrichtung zur Trennung von Federung und Antrieb für Mountainbikes, die Bergabfahrten komfortabler machen soll. Oder der "Grail" - ein Rennrad, das dank seines speziellen Doppellenkers auch für raues Terrain geeignet ist. Fans bescheinigen Canyon, mit dem Modell das "Rad neu erfunden" zu haben.

Begonnen hat die Geschichte von Canyon in den Achtzigerjahren. Der spätere Firmengründer Roman Arnold fuhr damals Radrennen, ...

