Zürich (ots) - Das Schweizer E-Warenhaus Galaxus.de ist in

Deutschland mit kleinem Elektronik-Sortiment gestartet, will 2019

aber stark ausbauen. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer

aktuellen Ausgabe. «Aktuell haben wir 40 000 Artikel auf der

Plattform, 2019 wollen wir an 200 000 rankommen», sagt

Galaxus.de-Chef Frank Hasselmann. In einem weiteren Schritt sollen

auch die Sortimente vergrössert werden: «Sobald wir im

Elektronik-Sortiment tief und breit vertreten sind, lancieren wir

weitere Angebote. Auf Elektronik werden Haushalt, Baumarkt und

Spielwaren folgen, dies ungefähr ab 2020. Galaxus will ein

Vollsortimenter sein.»



Schon nächstes Jahr will die 70-Prozent-Migros-Tochter Galaxus in

Deutschland eine Schweizer Spezialität lancieren, sagt Hasselmann:

«2019 führen wir den Wiederverkauf ein. Galaxus.de-Kunden können also

Produkte, die sie bei uns gekauft haben, über unsere Website

weiterverkaufen. Das wird für das ganze Sortiment gelten.»



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90