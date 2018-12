Die EU und Japan haben die größte Handelszone der Welt beschlossen. Japanische Autos zum Beispiel, können ab dem 01.02.2019 zollfrei in die EU eingeführt werden.

Der weltgrößten Freihandelszone zwischen der Europäischen Union und Japan steht nichts mehr im Weg. Die EU-Abgeordneten stimmten dem Abkommen am Mittwoch im Europäischen Parlament mit 474 zu 156 Stimmen zu. "Dies wird unseren Unternehmen, Landwirten, Dienstleistern und anderen Unternehmen klare Vorteile bringen", sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström. "Unsere Wirtschaftspartnerschaft mit Japan - der größten Handelszone, die jemals verhandelt wurde - ist jetzt fast Realität."

Das japanische Parlament hatte der Vereinbarung bereits am Samstag zugestimmt, so dass es am 1. Februar ...

