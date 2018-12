Am Montag wurde bekannt, dass ein chinesisches Gericht den Verkauf verschiedener iPhone-Modelle wegen Patentverletzungen untersagt hat. Nach der Entscheidung darf Apple laut Medienberichten demnächst verschiedene ältere Modelle seines iPhones nicht mehr in China verkaufen. Der Hintergrund: Apple soll Patente des US-Unternehmens Qualcomm verletzt haben. Ein Desaster für Apple, könnte man meinen. Doch möglicherweise ist alles halb so wild.

Verkaufsverbot soll ins Leere laufen

Die Frankfurter ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...