Zürich (ots) - Der Ex-Finanzchef der Post und frühere CEO der

Aargauer Kantonalbank (AKB), Pascal Koradi, hat einen neuen Job.

Koradi wird auf 2019 beim Institut für Finanzdienstleistungen IFZ der

Hochschule Luzern in einem 60-Prozent-Pensum starten, wie die

«Handelszeitung» erfahren hat. Der promovierte Ökonom Koradi wird am

IFZ einerseits im Bereich Controlling, anderseits im Bereich Banking

Projekte akquirieren und unterstützen. Daneben wird Koradi weiterhin

im Vorstand des CFO Forum Schweiz aktiv sein.



Koradi war von 2012 bis 2016 Finanzchef der Schweizerischen Post.

Danach wechselte der Finanzmanager als Direktionspräsident zur

Aargauer Kantonalbank, wo ihn die Subventionsaffäre um die Postauto

Schweiz einholte. Bei der Post-Tochtergesellschaft wurden über Jahre

mit gesetzeswidrigen Buchungen Gewinne gedrückt, um Subventionen vom

Bund zu erhalten. Koradi betont, nie von den Postauto-Tricksereien

Kenntnis gehabt zu haben. Auf öffentlichen Druck hin trat er von

einem Amt als AKB-Chef zurück.



