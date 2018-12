Mainz (ots) -



Das landespolitische Magazin des SWR Fernsehens "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" widmet sich am Donnerstag, 13. Dezember, 20.15 Uhr, unter anderem der Gefahr auf Weihnachtsmärkten und bringt mit "Zur Sache PoliTrend" wieder eine Meinungsumfrage zur politischen Stimmung im Land.



Seit dem Anschlag in Straßburg machen sich auch hierzulande wieder viele Besucher der Weihnachtsmärkte Sorgen. Wie sicher sind unsere Weihnachtsmärkte? Und worauf sollten Besucher achten? Aufmerksam sind viele ohnehin, denn sie rechnen auch mit Trickbetrügern. Mit immer neuen Maschen versuchen sie an Wertsachen zu kommen.



Zur Sache PoliTrend: Wie ist die politische Stimmung im Land? Im "Zur-Sache PoliTrend" beurteilen die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer die Politik der vergangenen Wochen. Wie kommt beispielsweise die Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Vorsitzenden bei den Rheinland-Pfälzern und Rheinland-Pfälzerinnen an? Und: Wie ist die politische Stimmung im Land? Die Daten basieren auf einer repräsentativen Telefon-Umfrage des Wahlforschungsinstituts "Infratest dimap".



Gast im Studio: Prof. Andrea Römmele, Politologin (Hertie School of Governance)



Moderation: Britta Krane



Weitere Themen der Sendung: - Turbulentes Jahr: Das rheinland-pfälzische Integrationsministerium in der Kritik - Zur Sache-PIN: Was macht eigentlich das Integrationsministerium? - Gefahr durch Wasserkraftwerke: Aale durch Turbinen getötet - Glosse "Zur Sache Schätzchen": "Klöckner meets Glööckler"



