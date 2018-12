Tagesausblick 13.12.: DAX und Dow weiter aufwärts. Analysten bewegen die Kurse!

Richard Pfadenhauer,

Nach dem Kurssturz vieler Titel in den zurückliegenden Wochen, sind Schnäppchenjäger wieder unterwegs. Dies war heute unter anderem bei Fresenius zu beobachten. Zaghaft steigt die Risikobereitschaft einiger Anleger somit wieder. Dabei richtet sich das Börsenpendel jedoch in erster Linie nach dem Nachrichtenstand zum Handelskonflikt. Zahlreiche Meldungen weisen darauf hin, dass die beiden Wirtschaftsmächte aktuell wieder mit einander reden oder gar verhandeln. Dies wurde heute positiv gewertet und gab DAX & Co entsprechend Auftrieb. So verbesserte sich der DAX im Tagesverlauf auf knapp 10.960 Punkte und der EuroStoxx 50 stieg über 3.100 Punkte.

Fester präsentierte sich heute zudem der Ölpreis und Silber. Der Euro/US-Dollar verharrt weiterhin im Bereich von 1,136 US-Dollar.

Kurz vor Jahresschluss passen zahlreiche Analysten ihre Einschätzung zu Einzeltiteln an. Allianz, Fresenius, Grand City Property und RWE bekamen von Experten positive Urteile und legten heute überdurchschnittlich stark zu. Norma kam heute hingegen nach einer weiteren negativen Einschätzung unter Druck. Der Gruppensieg in der Champions League gab der Aktie von Borussia Dortmund heute deutlich Schwung. Juventus Turin spielt heute um den Gruppensieg. die Aktie stagnierte derweil an der Widerstandsmarke von EUR 1,21. Die Hoffnung auf sanftere Töne oder gar eine Einigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China ließ die Aktien von BMW und VW Gas geben.

Deutschland - Verbraucherpreisindex

Europa - EZB-Zinsentscheid

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung

Widerstandsmarken: 11.000/11.060/11.270 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.260/10.610/10.900 Punkte

Der DAX konnte sich weiter vom jüngsten Tief distanzieren und schob sich im Tagesverlauf auf rund 10.960 Punkte. Die nächste Widerstandszone liegt bei 11.000/11.060 Punkten. Gelingt es, diese Zone zu überwinden, besteht die Chance auf eine größere Erholung bis in den Bereich von 11.500 Punkte. Die Lage ist jedoch labil. Weitere Rücksetzer können nicht ausgeschlossen werden.

