Anmoderationsvorschlag: Er schmückt die Spitze vieler Tannenbäume und kaum ein Symbol steht so sehr für das Weihnachtsfest wie der Weihnachtsstern. Die christliche Legende spricht von einem Stern über Bethlehem, der die Ankunft des Messias auf Erden ankündigte und die drei heiligen Könige nach Bethlehem führte. Und viele Medien berichten, dass es in diesem Jahr auch einen spektakulären Weihnachtsstern geben wird, der am 16. Dezember besonders nah an der Erde vorbeifliegt. Jessica Martin berichtet.



Sprecherin: In diesem Jahr wird es ein besonders besinnliches Fest, denn genau am 3. Advent kommt er Komet Wirtanen der Erde besonders nah. Grade mal elf Millionen Kilometer liegen dann zwischen uns und Wirtanen - das ist das 30-Fache der Entfernung zwischen Erde und Mond. Astronomen können sich am Sonntag auf ein Himmelsspektakel freuen.



O-Ton 1 (Jürgen Vollmer, 15 Sek.): "Anders sieht es für uns Normalbürger aus. Denn mit dem bloßen Auge, da muss ich die Erwartungen schon ein bisschen dämpfen, wird wahrscheinlich nicht so arg viel zu sehen sein. Vermutlich erscheint dieser Komet nur als leicht milchig verschwommener verwaschener Lichtfleck am Himmel."



Sprecherin: Erklärt Meteorologe Jürgen Vollmer von WetterOnline. Die Sicht erschweren können uns außerdem das störende Mondlicht in der ersten Nachthälfte und der Lichtsmog der Städte. Andererseits...



O-Ton 2 (Jürgen Vollmer, 12 Sek.): "...besteht allerdings auch die Möglichkeit, dass er sich heller entwickelt als bisher berechnet und dass man dann auch als Laie und auch mit bloßem Auge doch mehr sieht als man sich vorher erwartet hat."



Sprecherin: Dann muss aber auch noch das Wetter mitspielen. Die Chancen auf einen klaren Nachthimmel sind...



O-Ton 3 (Jürgen Vollmer, 04 Sek.): "...so ein bisschen fifty-fifty - im Osten besser als im Westen."



Sprecherin: Alle, die sich den vermeintlichen Weihnachtsstern anschauen wollen, sollten den Wetterbericht im Auge behalten, sich von den störenden Lichtquellen der Städte fernhalten oder eine Sternwarte aufsuchen.



O-Ton 4 (Jürgen Vollmer, 11 Sek.): "Viele Sternwarten oder Vereinigungen von Sternfreunden bieten nämlich gerade anlässlich dieses Kometen besondere Veranstaltungen an. Das heißt, da kann man hingehen und vielleicht sogar einen Blick durchs Fernrohr erhaschen."



Sprecherin: Bleibt noch eine Frage zu klären. Gab es den Weihnachtsstern über Bethlehem wirklich?



O-Ton 5 (Jürgen Vollmer, 18 Sek.): "Also ich bin davon überzeugt, dass es sich um einen Kometen gehandelt hat, denn viele Kometen haben eine Umlaufzeit von mehreren tausend Jahren, und damit ist für mich das Argument: 'Naja, es gibt aber keinen bekannten Kometen, der um die Zeit damals gerade am Himmel erschienen ist.' Dieses Argument zählt für mich deswegen nicht."



Abmoderationsvorschlag: 46P/Wirtanen - so heißt der Komet, der an der Erde vorbeifliegen wird. Am 16. Dezember ist er der Erde am nächsten. Allerdings sind es immer noch über 11 Millionen Kilometer. Und wahrscheinlich werden die meisten von uns den Weihnachtsstern nicht zu Gesicht bekommen. Mehr Infos und das verlässliche Wetter finden Sie unter www.wetteronline.de und in der Wetteronline-App.



