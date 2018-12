Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch die deutliche Erholungsbewegung vom Vortag fortgesetzt. Nach einem verhaltenen Handelsbeginn zog der Leitindex SMI den ganzen Tag über kontinuierlich an und überschritt am frühen Nachmittag auch wieder die Marke von 8'800 Punkten. Im Handel wurde die positive Stimmung vor allem mit möglichen Fortschritten im Handelsstreit zwischen den USA und China begründet.

US-Präsident Trump hatte in einem Interview erklärt, dass Gespräche mit China im Gang seien und über Treffen auf höchster Ebene nachgedacht werde. Zudem berichtete eine Nachrichtenagentur über mögliche Senkungen der chinesischen Zölle auf US-amerikanischen Autos. Zur aufgehellten Stimmung trugen auch Signale über eine Entspannung im Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU bei. Zudem verwiesen Händler auf Hoffnungen, dass die US-Notenbank Fed kommende Woche die Leitzinsen doch nicht erhöhen könnte.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 1,68 Prozent im Plus bei 8'861,08 Punkten und damit nahe an seinem Tageshoch von 8'879 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann 1,86 Prozent auf 1'361,78 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 1,61 Prozent auf 10'346,57 Zähler. Von den 30 SMI/SLI-Werten schlossen deren 29 im Plus.

Klar im Plus gingen die ABB-Titel ...

