Für den Teilverkauf des Entwicklungszentrums hat die Gewerkschaft viele Forderungen gestellt. Bisher gab jedoch keine Zugeständnisse.

Beim Autobauer Opel gärt es weiterhin in der Belegschaft. Vor einer für Donnerstag geplanten Betriebsversammlung am Stammsitz Rüsselsheim formiert sich erneut Widerstand gegen den geplanten Teilverkauf des dortigen Entwicklungszentrums an den Ingenieur-Dienstleister Segula.

Einem am Mittwoch verbreiteten Flugblatt der IG Metall zufolge sind begleitende Verhandlungen mit dem Management bisher ohne Ergebnis geblieben. Gewerkschaft und Betriebsrat hatten ...

