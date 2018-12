Strasbourg (ots) -



Die Mitgliederversammlung von ARTE GEIE, die am 12. Dezember 2018 am Sitz des Senders in Straßburg zusammengetreten ist, hat beschlossen, die Partnerschaft mit dem finnischen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender YLE auszuweiten und zudem eine Partnerschaft mit Film Fund Luxembourg, der luxemburgischen Filmförderung, einzurichten. In Erfüllung seines Auftrags, "das Verständnis und die Annäherung der Völker in Europa zu fördern", verfolgt ARTE eine ehrgeizige Strategie zur europaweiten Koproduktion und Verbreitung von Qualitätsprogrammen.



Im Rahmen eines 1999 unterzeichneten ersten Koproduktionsabkommens haben ARTE und YLE zahlreiche Koproduktionen entwickelt, darunter die Oper The Land of Kalevala sowie aus Anlass von Finnlands 100. Gründungsjubiläum im Jahr 2017 die Geschichtsdokumentation Finnland, Geschichte eines unabhängigen Landes. Der neue Assoziierungsvertrag stärkt und baut diese Zusammenarbeit aus. Dazu wird YLE mit beratender Stimme an den Entscheidungsgremien von ARTE beteiligt. Beide Partner werden in gemeinsame Koproduktionen investieren, die von beiden Parteien ausgestrahlt und/oder in ihren Internet-Angeboten bereitgestellt werden.



Der Film Fund Luxembourg hat in der Vergangenheit bereits mehrere ARTE-Koproduktionen wie die Serie Bad Banks oder auch die Dokuserie Krieg der Träume 1918-1939 unterstützt.



Der am heutigen Tag unterzeichnete Assoziierungsvertrag ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Stärkung der europäischen Ausrichtung des Senders, der erstmals auch Vertreter des Film Fund Luxembourg mit beratender Stimme an seinen Entscheidungsgremien beteiligt. Damit zählt ARTE nunmehr alle deutsch- und französischsprachigen Länder in Europa zu seinen Partnern.



In diesem Zusammenhang verpflichten sich ARTE GEIE und der Film Fund Luxembourg, gemeinsam in die Entwicklung und Koproduktion von Programmen zu investieren, die auf ARTE ausgestrahlt und/oder im Online-Angebot des Senders zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus verpflichten sie sich zur Förderung von Film- und Fernsehprojekten, vor allem von Fernsehserien und innovativen Vorhaben, die der Film Fund Luxembourg jeweils in Partnerschaft mit ARTE Deutschland und ARTE France entwickeln wird.



