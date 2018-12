Zürich (ots) - Der Autor Martin Suter wird ab dem kommenden Jahr

seine Kolumne «Business Class» wiederaufnehmen. Dies berichtet die

«Handelszeitung». Suter gründete kürzlich in Zürich die

martinsutercom GmbH, die im Firmenzweck unter anderem «den Betrieb

von Websites und Online-Portalen» festhält. Suter erklärt, dass er

online ab 2019 auf der Website martin-suter.com wieder zweimal pro

Monat zwei neue «Business Class»-Geschichten schreiben werde. Den

Betrieb will er mit kleiner Belegschaft steuern. Die Kolumnentexte

wurden jahrelang geschrieben vom Schweizer Erfolgsautor Suter.

«Business Class» erschien von 1992 bis 2004 in der «Weltwoche» und

von 2004 bis 2007 im «Magazin» des «Tages-Anzeiger» und gab Einblicke

zu Kampf und Krampf des hiesigen Krawattenträgertums. Eine

allerletzte Folge publizierte Suter im Jahr 2010, ausserdem

erschienen die Kolumnen gesammelt in Buchform beim Diogenes-Verlag,

wo Suter (70) als Autor aktiv ist. Die Frage ist, wie Suter sein

Venture monetarisieren will. Immerhin sucht die Medienbranche nach

Modellen zur Refinanzierung von Web-Inhalten. Suter sagt, dass er die

Kolumne und weitere exklusive Text hinter eine «niedrige Paywall»

stellen will.



