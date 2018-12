Jung von Matt gilt als eine der besten Werbeagenturen Deutschlands. Für Götz Ulmer, früherer Kreativchef und heutiger Partner der Agentur, ist die Grundlage dieser Kreativität der kontrollierte Normverstoß.

WirtschaftsWoche: Herr Ulmer, reden wir übers Rebellieren. Was macht für Sie einen Regelbruch im Arbeitsleben aus?Götz Ulmer: Nehmen Sie einmal unser Gespräch hier. Viele reden in Interviews immer nur so, als wären sie gerade auf einer Pressekonferenz. Die versuchen, sich gut darzustellen und niemanden vor den Kopf zu stoßen. Das kann man schon machen. Aber dabei kommt eben immer der gleiche, einheitliche Phrasenton heraus. Das regt doch die Leute schon bei Fußballspielern auf. Ich denke, dass es sich lohnt, diese Regel zu brechen, im Interesse des Lesers und des Produkts.

Schön, dass Sie auch an unsere Leser denken. Was sind weitere Regeln, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit wahrnehmen?Natürlich laufen unsere Geschäfte unter einem gewissen Regelwerk ab, und die Zusammenarbeit mit Kunden und Kollegen ist auch geregelt. Das kann durchaus nützlich sein, wenn es zum Beispiel um den Ablauf eines Projekts geht. Dass man erst etwas beschließt und dann weiterarbeitet, nach dem Motto: Erst die Hose, dann die Schuhe. Darüber steht außerdem unsere oberste Regel: Wir müssen dem Kunden helfen, eine Marke zu bauen oder ein Produkt zu verkaufen. Sonst machen wir uns obsolet.

Sie sagten einmal, Ihre Kernaufgabe sei der Regelbruch.Ja, das stimmt! Wenn der kreative Prozess einsetzt, muss ich die Regeln loslassen können, sonst entsteht nichts Neues mehr. Dabei heißt Regelbruch nicht immer Provokation, sondern eher, sich zu fragen, ob man eine Aufgabe wie immer löst oder eben nicht.

Was heißt das konkret für die Werbung, die Sie entwickeln?Man kann natürlich glückliche Menschen zeigen, die ein Produkt in die Kamera halten und sagen: Das ist aber toll. Oder eine Dienstleistung Schritt für Schritt erklären, wie man es heute oft im Fernsehen sieht. Da klingt jeder Offsprecher austauschbar: "Bild hochladen, bestellen, fertig." Wenn ich mir das zehnmal hintereinander anschauen muss, ist doch jeder bereit, sich aus dem Fenster zu stürzen. Ich mache das dann lieber anders.Etwas Neues entsteht also nur, weil alte Routinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...